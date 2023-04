Ondernemers en sekswerkers op de Wallen naar de rechter om vervroegde sluitingstijden

Horecaondernemers, sekswerkers en raamexploitanten op de Wallen in Amsterdam zijn boos omdat hun ondernemingen op last van de gemeente in het weekend eerder dicht moeten. Vandaag boog de voorzieningenrechter zich over de vraag of de cafés en ramen hun oude openingstijden mogen aanhouden, in elk geval zolang de bezwaarprocedure loopt.

Sinds twee weken moet de raamprostitutie op de Wallen in de weekenden drie uur eerder dicht, om 03.00 uur in plaats van 06.00 uur. Cafés moeten om 02.00 uur sluiten en mogen vanaf 01.00 uur geen nieuwe gasten toelaten. De aangepaste tijden zijn onderdeel van de maatregelen om de drukte en overlast in de binnenstad tegen te gaan.

De ondernemers en sekswerkers vinden dat zij de dupe zijn van de vervroegde sluitingstijden, terwijl zij niet de overlast veroorzaken. Ze pleiten daarom voor een alternatieve aanpak om deze tegen te gaan, waaronder meer handhaving. Dat er op de Wallen overlast is, ontkennen ze niet, maar volgens hen wordt deze vooral veroorzaakt door toeristen en een klein aantal bedrijven dat zich niet aan de regels houdt.

Toeristencampagnes

Hun advocaten stellen dat de gemeente de overlast over zichzelf heeft afgeroepen door jarenlang campagnes te voeren om meer toeristen naar de stad te krijgen. Horecaondernemers en sekswerkers worden volgens hen nu benadeeld vanwege de drukte die de gemeente zelf heeft veroorzaakt, schrijft AT5.

De gemeente betoogde vandaag dat de campagnes er nooit op gericht zijn geweest om toeristen naar de Wallen te lokken. De jurist van de gemeente zei dat sekswerkers op de Wallen een toeristische attractie zijn geworden en dat vooral kijkers overlast veroorzaken: "De burgemeester wil de horeca en prostitutie in het Wallengebied niet de nek omdraaien."