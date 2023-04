Asil trakteert thuispubliek op Europese meerkamptitel, Schmidt stelt teleur

De Turkse turner Adem Asil heeft voor eigen publiek de Europese meerkamptitel veroverd. Hij kwam in Antalya na een vlekkeloze wedstrijd over zes toestellen tot 84,965 punten. De regerend wereldkampioen ringen, die vorig jaar als derde eindigde, maakte vooral indruk aan de ringen (15,033) en op sprong (15,100).

Asil verwees Jake Jarman uit Groot-Brittannië (83,463) en Illia Kovtun uit Oekraïne (83,032) naar het zilver en brons.

Dat was met name voor de 19-jarige Kovtun een flinke tegenvaller. Hij had zich dinsdag ruimschoots als eerste geplaatst voor de finale, maar liet het op voltige en sprong afweten. Hij herpakte zich wel, maar meer dan de derde plaats zat er niet meer in.

Schmidt stelt teleur

Casimir Schmidt kwam na een val op voltige, wat hem een vol punt kostte, en een landing op zijn billen op sprong met 79,432 punten niet verder dan de vijftiende positie.

Dinsdag was de nummer twaalf van de WK nog tot 81,932 punten gekomen, waarmee hij zich als vijfde plaatste voor de eindstrijd.