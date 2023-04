Amsterdamse school blijft ook morgen dicht vanwege online bedreiging

Een school in Amsterdam-Zuidoost houdt ook morgen de deuren gesloten vanwege een online bedreiging. Vandaag bleef de basisschool dicht omdat iemand de school zou hebben bedreigd in een reactie op een TikTok-bericht van een medewerker.

Het is niet bekend wat er in het bericht stond. De school heeft aangifte gedaan. "We zijn geschrokken en hebben aangifte gedaan bij de politie", zo meldt de school in een brief die in handen is van AT5.

De politie zegt niet te weten of er een serieuze dreiging is en doet verder onderzoek. De woordvoerder benadrukt dat de school niet op last van de politie is gesloten.

Meerdere scholen dicht

Vorige week kreeg een middelbare school in Zaandam ook een dreigement, dat per mail werd geuit. In de e-mail waren foto's van een vuurwapen te zien. De school bleef een dag dicht, net als twee andere scholen in dezelfde wijk. Drie minderjarige jongens uit Zaandam werden daarvoor opgepakt. Twee van hen zitten nog vast.

Twee dagen later bleef een basisschool in Huizen (Noord-Holland) ook dicht vanwege een "verontrustende e-mail".