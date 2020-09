Verdachte dansschooleigenaar is broer van gearresteerde agent

De eigenaar van een dansschool in Groningen, die vastzit op verdenking van seksueel misbruik, is de broer van een politieagent die afgelopen juni werd opgepakt. Bij die agent werd, naast een kilo cocaïne, ook dieren- en kinderporno aangetroffen. Dat bevestigt de advocaat van dansschooleigenaar Khalid A. aan de Telegraaf. De advocaat, Robert Eefting, vertegenwoordigt ook zijn broer, maar de zaken hebben niks met elkaar te maken, zegt hij. "Het is stom toeval."

Khalid A. werd op 8 september gearresteerd en moet nog zeker 90 dagen in de cel blijven. Er zijn elf aangiftes tegen hem gedaan, waarvan er tien van minderjarigen komen. Volgens het OM is het onderzoek nog in volle gang. Over de aard van het misbruik en of er nog meer aangiftes worden verwacht, wil het OM niks zeggen.

Verdachte Khalid A. richtte het Groningen Dance Center in 2004 op. Er worden danslessen gegeven zoals streetdance, hiphop, ballet en moderne dans aan alle leeftijdsgroepen. De dansschool heeft een groot aantal leden en doet actief mee aan wedstrijden en uitvoeringen, waarmee nationaal en internationaal regelmatig prijzen werden gewonnen.