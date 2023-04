Stichting Hulptroepen Alliantie wil via rechter miljoenen van mondkapjesdeal terughalen

Het nieuwe bestuur van de stichting Hulptroepen Alliantie wil via de rechtbank 21 miljoen euro terugvorderen van de oud-bestuurders Sywert van Lienden, Bernd Damme en Camille van Gestel. Dat melden diverse media. Het drietal verduisterde volgens het huidige bestuur het geld dat werd verdiend met de omstreden mondkapjesdeal met de overheid. De drie streken daarmee persoonlijk miljoenen op.

Bestuurder Wouter Jongepier zei vandaag voor het gerechtshof in Amsterdam dat de stichting Hulptroepen Alliantie van plan is een schadevergoeding van de drie te eisen. De stichting bereidt een civiele procedure voor om de drie oprichters aansprakelijk te stellen.

Het drietal wordt door het Openbaar Ministerie al verdacht van witwassen, oplichting en verduistering. De zaak die de stichting Hulptroepen Alliantie wil aanspannen staat hier los van.

Hoger beroep

De rechtszaak vandaag draaide om het ontslag van Van Lienden en Damme als bestuurders van de stichting. Van Gestel stapte eerder al zelf op. Voormalige medewerkers en het OM hadden hun ontslag geëist en vorig jaar zomer wees de rechter het ontslagverzoek toe. De oprichters gingen daarop in hoger beroep.

Van Lienden trok zich kort voor de zitting terug. Volgens zijn advocaat had dat te maken met de publiciteitsgolf rond de mondkapjesdeal. "De afgelopen twee jaar heeft mijn cliënt in de pers alle klappen opgevangen. Iedere keer als er ontwikkelingen zijn dan leidt dat tot een enorme publiciteitsgolf en incidenten rond zijn gezin. Om die reden heeft hij zich in de aanloop naar deze zitting teruggetrokken", luidde de uitleg van advocaat Sjef Bartels aan persbureau ANP.

Behalve de miljoenen die het drietal verdiende via de mondkapjesdeal, wil het nieuwe bestuur van de stichting ook de advocaatkosten terugvorderen. Na publicaties in onder meer de Volkskrant en Follow the Money over de deal zouden Van Lienden en zijn compagnons maandenlang advocaatkosten in rekening hebben gebracht bij de Hulptroepen Alliantie.