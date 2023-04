Omstreden verhuizing Spaanse bouwgigant naar Nederland definitief

Maar inmiddels vindt meer dan 90 procent van de activiteiten buiten Spanje plaats, op vijf continenten, maar vooral in de VS, Canada en Zuid-Amerika. De buitenlandse activiteiten worden formeel al geleid vanuit een klein kantoor in een bedrijfsverzamelgebouw in Amsterdam, waar vijf mensen werken.

Ferrovial is het grootste bouwbedrijf van Spanje en bouwt daar onder meer spoorwegen , viaducten en vliegvelden. Het bekendste gebouw van Ferrovial is het iconische Guggenheim-museum in Bilbao.

Ferrovial wil de verhuizing nog voor de zomer afronden om daarna zo snel mogelijk een beursnotering aan de AEX in Amsterdam te krijgen. Met een beursnotering in Nederland is het makkelijker om ook een volwaardige notering aan de Amerikaanse beurs te krijgen. Die moet voor het einde van het jaar rond zijn. Met een notering aan Wall Street zou het bedrijf makkelijker geld kunnen ophalen om verder internationaal door te groeien.

De verhuizing is juridisch gezien een fusie van de Nederlandse en Spaanse tak. Het hoofdkantoor in Nederland zal aan dertig tot vijftig mensen werk bieden.

Politieke druk

Eerder deze week stuurde de Spaanse staatssecretaris van Economische Zaken, Gonzalo García Andrés, nog een brief aan de topman van Ferrovial, waarin hij stelde dat de verhuizing geen enkel economisch voordeel opleverde. Het bouwconcern zou ook met een beursnotering in Spanje een tweede notering aan Wall Street kunnen bemachtigen.

Bovendien was de regering bereid om de wet nog aan te passen, mocht dat toch nodig zijn. De Spaanse regering dreigde ook een belastingvoordeel te schrappen als Ferrovial geen economisch voordeel kon aantonen van de verhuizing. Daardoor zou het bedrijf miljoenen extra belasting moeten gaan betalen.

Overigens is het inderdaad mogelijk om met de huidige regelgeving vanuit Spanje een tweede beursnotering in de VS te krijgen, maar dat gaat dan om aandelen zonder stemrecht. Wat betreft de belastingvoordelen schreef staatssecretaris Van Rij onlangs in antwoord op Kamervragen dat hem niet bekend is of er met de vestiging in Nederland belastingvoordelen zijn voor Ferrovial. De Belastingdienst heeft in aanloop naar het bekendmaken van de verhuisplannen geen contact gehad met Ferrovial.

Woede in Spanje

Toen het bedrijf eind februari de verhuisplannen bekendmaakte, reageerden verschillende Spaanse kabinetsleden al furieus. Ferrovial werd ondankbaar genoemd, omdat het bedrijf groot was geworden dankzij Spaans belastinggeld voor talloze infrastructurele projecten.

Vicepremier en minister van Sociale Zaken Yolanda Díaz suggereerde dat het bedrijf naar Nederland trok vanwege de belastingen: "We hebben het over oneerlijke belastingconcurrentie. Laat ik duidelijk zijn: we moeten werken aan een Europa waar belastingparadijzen niet meer bestaan."

Maar de president-commissaris en grootaandeelhouder, multimiljardair Rafael Del Pino, was onvermurwbaar. Hij zei dat bedrijven vrij zijn om zich te vestigen waar ze willen. Bovendien, de verhuizing van het hoofdkantoor heeft geen enkel gevolg voor het Spaanse deel van het bedrijf. "Ferrovial vertrekt niet uit Spanje."

Hoeveel stemmen voor en tegen er waren, wordt later bekendgemaakt.