Mané slaat ploeggenoot Sané in kleedkamer: Bayern schorst Senegalese aanvaller

Bayern München heeft aanvaller Sadio Mané voor één wedstrijd geschorst vanwege wangedrag na de met 3-0 verloren wedstrijd in de Champions League tegen Manchester City.

Mané gaf na afloop van de nederlaag in de kleedkamer ploeggenoot Leroy Sané een klap in het gezicht. De onenigheid tussen de twee spelers van Bayern was al in de slotminuten op het veld begonnen.

"Sadio Mané zal niet in de selectie van FC Bayern zitten aanstaande zaterdag tegen Hoffenheim", meldt de club. "De reden is slecht gedrag. Daarbovenop zal Mané een boete ontvangen."

Meerdere wedstrijden gemist

De 31-jarige Mané kwam afgelopen zomer over van Liverpool. Hij miste dit seizoen door een beenblessure al meerdere wedstrijden en ook het WK in Qatar met zijn land Senegal.

Mané scoorde zes keer in de eerste zeven wedstrijden voor Bayern, maar sinds oktober was hij niet meer trefzeker.