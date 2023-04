Gevangenisstraffen voor vier IS-vrouwen voor voorbereiden aanslag

Vier Nederlandse vrouwen zijn door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot gevangenisstraffen omdat ze lid waren van IS en voorbereidingshandelingen hebben gepleegd voor een terroristisch misdrijf.

De vrouwen reisden naar oorlogsgebied in Syrië en Irak, waar ze zich aansloten bij Islamitische Staat. Ook hun echtgenoten waren daar lid van. Ze kregen onderdak en loon van de terroristische organisatie.

De vrouwen kregen celstraffen opgelegd van 2,5 jaar, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, tot 3 jaar, waarvan 1 jaar en 3 maanden voorwaardelijk.

'Bevolking vrees aanjagen'

In het vonnis noemde de rechtbank onder meer de standrechtelijke executies, moorden en martelingen van IS. "Veel van die misdrijven werden gepleegd om de bevolking vrees aan te jagen. Daarmee zijn het ontegenzeggelijk terroristische misdrijven."

Een concreet plan voor de voorbereiding van een terroristisch misdrijf hadden de vrouwen niet. De Hoge Raad heeft echter geoordeeld dat dat ook niet hoeft om toch veroordeeld te worden voor de voorbereiding, omdat IS volop misdaden pleegt.

"Voorbereidingshandelingen aan een terroristisch misdrijf worden aangenomen gelet op de uitreis, de planning daarvan en de faciliterende rol die de vrouwen hebben gehad in het gezin en aan hun echtgenoot", zegt de rechtbank.

Behalve voor de voorbereidingen werden twee vrouwen ook veroordeeld omdat ze hun kinderen hadden meegenomen naar het strijdgebied en ze daar "in hulpeloze toestand hebben gebracht".

Straf lager

De straffen zijn lager dan die in eerdere rechtszaken tegen vrouwen die bij IS waren aangesloten. De rechtbank stelt dat de rol van deze vrouwen kleiner was dan die van de vrouwen in de vorige zaken.

Ook werd meegewogen dat ze vier jaar lang onder erbarmelijke omstandigheden verbleven in vluchtelingenkamp Al Roj, in het noorden van Syrië, Daarnaast hebben de vrouwen afstand gedaan van het IS-gedachtegoed.

Eerder maakten we deze reportage over de vrouwengevangenis in Zwolle waar de IS-vrouwen vastzitten: