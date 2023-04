Langdurige uitval door coronavirus kost werkgevers miljarden

In Nederland hebben meer dan 100.000 mensen langer dan een jaar ziek thuis gezeten als gevolg van een covid-infectie. Dat kostte de werkgevers in Nederland per jaar ruim 8 miljard euro, blijkt uit berekeningen van de NOS op basis van nieuwe onderzoeksresultaten van het UMC Groningen.

De impact van corona op werknemers is voor het eerst in Nederland door wetenschappers onderzocht. De onderzoekers presenteerden vanmiddag hun bevindingen van de impact in Noord-Nederland.

De NOS heeft op basis daarvan berekend wat de omvang van de werknemersuitval én de kosten daarvan op regionaal en landelijk niveau zijn. De berekeningen zijn voor kwaliteitscontrole voorgelegd aan de aan de Vrije Universiteit verbonden gezondheidseconoom Xander Koolman.

De meest precieze schatting van de kosten zijn te maken voor de regio Noord-Nederland (Groningen, Friesland en Drenthe). Op basis van de onderzoekspopulatie van het UMCG, die bestaat uit 10.000 werkzame mensen en representatief is voor deze regio, blijkt dat 1,28 procent van de werknemers langer dan een jaar ziek thuis zit na een covidinfectie.

Hoge kosten voor bedrijven

Wanneer dit uitvalspercentage wordt toegepast op de totale werkende bevolking van Noord-Nederland, volgens het CBS 908.000 mensen, betekent het dat 11.622 mensen langer dan een jaar niet werken vanwege corona.

De UMCG-onderzoekers hebben vastgesteld dat de gemiddelde productiviteitskosten per dag, per werknemer 312,72 euro bedragen. Op een gemiddeld werkjaar lopen die kosten op naar 71.300 euro per werknemer. Dat betekent voor Noord-Nederland een kostenpost van ruim 828 miljoen euro.

Omvang waarschijnlijk onderschat

"En waarschijnlijk onderschatten we het probleem dan nog", zegt onderzoeksleider Sandra Brouwer die tevens hoogleraar Sociale Geneeskunde is. "We hebben niet vanaf het begin naar klachten gevraagd als hersenmist en overgevoeligheid voor prikkels. Dan mis je misschien mensen die vanwege deze redenen uitvallen."

Zelfs met deze conservatieve schatting zijn de gevolgen op landelijk niveau aanzienlijk. Als het uitvalspercentage van 1,28 procent op de ruim 9 miljoen werkenden in Nederland wordt toegepast zitten meer dan 100.000 mensen langer dan een jaar ziek thuis. Dat kost de werkgevers in Nederland per jaar ruim 8 miljard euro.