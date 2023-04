Oranje-tennissters blijven op koers in Billie Jean King Cup en kloppen ook Egypte

De Nederlandse tennissters hebben hun zegetocht bij de Billie Jean King Cup, de internationale vrouwencompetitie voor landenteams, voortgezet met een derde overwinning op rij. Na Letland en Turkije werd in het Turkse Antalya in de derde groepswedstrijd ook Egypte opzijgezet.

Het team van bondscoach Elise Tamaëla komt uit in groep 1 van de Europees/Aziatische zone, het derde niveau van de Billie Jean King Cup, en hoopt in Turkije een ticket te verdienen voor de play-offs om een plek in de wereldgroep.

Suzan Lamens opende tegen Egypte met een vlotte zege op Merna Refaat (6-0, 6-2), waarna Lesley Pattinama-Kerkhove pas in de derde set echt loskwam tegen Sandra Samir (7-6, 3-6, 6-1) en de beslissende 2-0 op het scorebord sloeg.

Lamens en Demi Schuurs gaven via winst in het dubbel op Refaat en Samir de overwinning extra cachet.