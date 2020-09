Dumoulin mist een half procentje, maar is tevreden: 'Dat is de koers, hè'

Dumoulin tevreden: 'Blij dat het zo ging, beter dan dit was het niet' - NOS

De eerste serieuze aanval op het wereldkampioenschap op de weg werd geplaatst door Tourwinnaar Tadej Pogacar, de tweede kwam op naam van Tom Dumoulin. Heel even leek hij met de Sloveen aan een koppeltijdrit te beginnen, maar de favorietengroep haalde Dumoulin en Pogacar al snel terug. "Ik ging makkelijk weg. Ik had echt power, maar toen ik erbij kwam, dacht ik: oei", zegt Dumoulin met een lach. "Zo'n inspanning aan het einde van een koers doortrekken is echt lastig. De Belgen hadden nog de controle, ik kwam niet weg met een mooi groepje." 'Denk dat ik tekortkwam' Ook zonder die eerste demarrage zou Dumoulin naar eigen zeggen niet in staat zijn geweest Julian Alaphilippe te volgen bij zijn beslissende aanval. In de slotfase kampte hij bovendien met kramp. "Ik denk dat ik net iets tekortkwam. Net een half procentje meer, dan zit ik mee. Maar dat is de koers, hè." Bekijk hieronder in de carrousel de slotfase en de lange samenvatting van het WK:

"Het was niet beter dan dit, maar ik ben blij dat het zo ging. Ik had betere benen dan in de tijdrit", aldus de Limburger, die vrijdag in de tijdrit op de tiende plaats was blijven steken. In de wegwedstrijd werd hij uiteindelijke veertiende, 53 tellen gaf hij toe op de wereldkampioen. "Hier moet ik het mee doen."

Quote Het is zuur om twee keer op de tweede plaats te stranden. Wout van Aert

Alaphlippe sprong op de laatste helling weg uit een groepje van zes en gaf zijn achtervolgers in de laatste tien kilometer niet meer de gelegenheid terug te keren. 'Dit is een droomdag' "Het is moeilijk om iets te zeggen", stamelt de eerste Franse wereldkampioen in 23 jaar. "Dit was het grootste doel van mijn carrière, ik denk dat ik er klaar voor was en heb er alles aan gedaan. Het is echt een droomdag, ik denk dat ik het nog niet echt besef."

Op 24 seconden achterstand van Alaphilippe sprintte Wout van Aert naar het zilver. De Belgische ploeg sleurde tientallen kilometers op kop van de favorietengroep voor de Jumbo-Visma-renner die lijdzaam moest toezien hoe Alaphilippe er met het goud vandoor ging. "Ik ben zeker teleurgesteld", stamelt de Belg. "Er was niks aan Julian te doen, maar het is zuur om twee keer op de tweede plaats te stranden." Ook in de tijdrit van afgelopen vrijdag werd Van Aert tweede.

Van Aert: 'Zuur om twee keer op de tweede plaats te stranden' - NOS

In de achtervolgende groep reed ook Primoz Roglic, in de Tour ploeggenoot van Van Aert, maar op het wereldkampioenschap concurrent in een ander kleur shirt. Heeft Roglic de Belg genoeg geholpen in de jacht op Alaphilippe? "Ik heb al met hem gesproken, we hebben lief en leed gedeeld de laatste weken. Ik wist zeker dat ik in zo'n finale op hem kon rekenen. Hij heeft alles aan gedaan wat hij kon, maar zat ook op de limiet. Ik kan niemand iets verwijten, ook Primoz niet." Hirschi meer dan tevreden met brons Naast Alaphilippe en Van Aert stond ook de 22-jarige Marc Hirschi op het WK-podium. Hirschi beleefde zijn grote doorbraak door in de Tour meermaals solo in de aanval te gaan, het leverde hem een ritzege en de prijs voor de strijdlustigste renner van de Ronde van Frankrijk op. Dat de Zwitser zijn vorm door kon trekken en een goed WK zou rijden, verraste hem niet helemaal. "Ik wist dat er een kans was dat ik een goede wedstrijd zou rijden, maar dat ik zelfs bijna won, had ik ook niet gedacht."

Hirschi wist dat er iets mogelijk was, maar had niet durven dromen van brons - NOS