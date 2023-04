Kinderen de dupe van nog steeds falende jeugdbescherming, zegt Rekenkamer

Acht jaar nadat de verantwoordelijkheid voor de jeugdbescherming is overgeheveld van het Rijk naar de gemeenten is er niets terechtgekomen van de verbeteringen die dat zou opleveren. Kinderen en kwetsbare gezinnen krijgen niet of te laat de hulp die ze nodig hebben. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer in het rapport 'Georganiseerde onmacht', dat vandaag is verschenen. Het was de bedoeling dat de uitgaven aan jeugdzorg zouden dalen, de wachtlijsten korter zouden worden en de administratieve lasten voor de hulpverleners zouden afnemen. Dat is nog steeds niet gelukt, schrijft de Rekenkamer. Verantwoordelijke ministers en staatsecretarissen hebben hun rol "lange tijd onvoldoende ingevuld". In 2015 ging de Jeugdwet in. Het idee daarachter was dat gemeenten dichter bij het gezin en de kinderen staan en dus meer maatwerk zouden kunnen leveren. In de praktijk komt daar weinig van terecht. Er is sprake van een "onoverzichtelijke en onwerkbare situatie" en er is geen zicht op structurele verbeteringen. "Kinderen zijn hiervan de dupe", zeggen de onderzoekers.

Wat is jeugdbescherming? Als het niet goed gaat in een gezin en kinderen daardoor in hun ontwikkeling worden geremd of niet veilig zijn, kan verplichte hulp bij de opvoeding noodzakelijk zijn. De kinderrechter kan een ondertoezichtstelling (ots) opleggen, waarbij een gezinsvoogd wordt aangesteld. In ernstige gevallen kan een kind (tijdelijk) uit huis worden geplaatst. Ook kunnen ouders het gezag over een kind kwijtraken, waarna een kind wordt opgevoed in een tehuis of pleeggezin. Sinds 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdbescherming. Ze kopen daarvoor zorg in bij gecertificeerde instellingen.