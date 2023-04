OVV-rapport over schadelijke stoffen is 'serieuze en zorgelijke boodschap'

Staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat spreekt van een "serieuze en zorgelijke boodschap" waarmee ze "aan de slag" wil. Ze hoopt samen met provincies en omgevingsdiensten afspraken te kunnen maken over het verminderen van de gezondheidsrisico's voor omwonenden van bijvoorbeeld Tata Steel in IJmuiden en Chemours in Dordrecht.

De OVV heeft onderzoek gedaan naar de veiligheidssituatie rond Tata Steel in IJmuiden, Chemours in Dordrecht en Asfaltfabriek Nijmegen. Aanleiding waren klachten van omwonenden over schadelijke uitstoot door die bedrijven. De OVV concludeert dat zowel de grote industriebedrijven als de overheid tekortschieten in het beschermen van de gezondheid van mensen in de buurt.

Ook andere overheden benadrukken dat er meer aandacht moet zijn voor de omwonenden. De provincies Noord- en Zuid-Holland, de thuisprovincies van respectievelijk Chemour en Tata Steel, zeggen dat ze met een deel van de aanbevelingen al aan de slag zijn. Hetzelfde geldt voor de gemeente Nijmegen, waar een groot asfaltproductiebedrijf gevestigd is.

Zo wordt in Nijmegen-West voortdurend de luchtkwaliteit gemeten en wordt regelmatig gecontroleerd of de industriële bedrijven in het gebied niet te veel uitstoten, zegt de gemeente. Buurtbewoners klagen al jaren over stank en luchtvervuiling in de omgeving van Asfalt Productie Nijmegen. Ook zeggen ze te kampen met gezondheidsklachten.

Veel Nijmegenaren verwachten niet dat het OVV-rapport daar veel aan zal veranderen. "We waren vooraf al niet hoopvol gestemd en dat is niet beter geworden", zegt Jan de Kanter, bestuurslid van de Vereniging Dorpsbelang Hees. "Er moet gewoon een goed plan van aanpak komen", vindt hij. "Hoe gaan we dat aanpakken en wanneer gaan we dat doen? Plan naar de minister en aan de slag."

Gezonde leefomgeving

In IJmuiden reageren betrokkenen enthousiaster op de bevindingen van de OVV, meldt NH Nieuws. "Wat een opsteker voor alle bewonersorganisaties die hier zich al zo lang voor inzetten", aldus Sanne Walvisch van stichting Frisse Wind, die voor een gezonde leefomgeving in de IJmond strijdt. "De OVV bevestigt wat wij al die jaren al zeggen."

Advocaat Bénédicte Ficq, die de omwonenden van Tata Steel juridisch bijstaat, zegt dat mensen nu echt moeten beseffen "dat het financiële zakkenvullen leidt tot grote beschadiging aan milieu en een leefbare planeet".

Wat dat laatste betreft legt het rapport de vinger op de zere plek, zegt ook Greenpeace Nederland. "Grote vervuilers en de overheid zitten bij elkaar op schoot en het klimaat, de natuur en omwonenden zijn de klos", vindt directeur Andy Palmen.

'Een goede buur'

De bedrijven die de OVV onder de loep heeft genomen zeggen op hun beurt de conclusies van de onderzoeksraad te omarmen. Tata Steel erkent dat er een beter beeld moet komen van het effect van de uitstoot van de staalfabriek op de omgeving.

Chemours in Dordrecht en Asfalt Bedrijf Nijmegen zeggen allebei "een goede buur" te willen zijn. Het Dordtse bedrijf zegt actief het gesprek met omwonenden te zullen aangaan en te blijven investeren in maatregelen om de uitstoot te beperken.