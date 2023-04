Modeontwerper Mary Quant (93), vrouw achter de minirok en hotpants, overleden

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

In 1971 begon Quant een cosmeticalijn. Sindsdien richtte ze zich voornamelijk daar op. Haar werk werd door de jaren heen veelvuldig bekroond. In 2015 verhief koningin Elizabeth haar tot Dame Commander of the Order of the British Empire.

Op social media rouwen modeliefhebbers wereldwijd om het verlies van hun "stijlkoningin". "Zij bracht de swing in de sixties", klinkt het veel op Twitter. Het Victoria and Albert Museum benadrukt ook de maatschappelijke betekenis van de ontwerpen van Quant. "Zij vertegenwoordigde de vreugdevolle vrijheid van de mode uit de jaren 60 en was een nieuw rolmodel voor jonge vrouwen."

"Quant zorgde voor een revolutie in de winkelstraten met haar subversieve en speelse ontwerpen voor een jongere generatie", schrijft het Kelvingrove Art Gallery and Museum uit Glasgow, dat in mei juist een expositie over het werk van Quant organiseert.