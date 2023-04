Na Hamstra en Veldmate vertrekt ook hoofd jeugdopleiding Ouaali bij Ajax

Saïd Ouaali vertrekt deze zomer bij Ajax. Het hoofd van de jeugdopleiding heeft de directie van Ajax laten weten zijn contract, dat op 30 juni 2023 afloopt, niet te willen verlengen.

Ouaali begon halverwege het seizoen 2011/2012 als trainer in de jeugdopleiding. Vanaf 2014 was hij werkzaam als coördinator van de bovenbouw, een functie die hij vanaf 2015 combineerde met die van hoofd jeugdopleiding ad interim. In 2016 werd hij officieel aangesteld als hoofd jeugdopleiding van Ajax.

"Ruim elf jaar heb ik mij samen met collega's met veel plezier ingezet voor onze jeugdopleiding, in mijn optiek nog steeds de levensader van de club. Ik ben tot de conclusie gekomen dat het tijd is om het stokje over te dragen", verklaart de 53-jarige Ouaali zijn vertrek.

'Veel betekend voor de club'

Directeur Edwin van der Sar is lovend over Ouaali en vindt dat hij veel voor de club heeft betekend. "Jaar in jaar uit debuteren zelfopgeleide spelers in Ajax 1 en dat is mede de verdienste van Saïd en zijn collega's in onze opleiding."

"Trainers van Ajax 1 en Jong Ajax konden ook altijd bij hem terecht voor een goed voetbalinhoudelijk gesprek, over een speler of over een gespeelde wedstrijd. Jammer dat hij heeft besloten weg te gaan. We hadden graag met hem verder gewild."