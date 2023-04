Kamer wil inzage stukken Bijlmerramp, 'zelfs handleiding is geheim, dat slaat nergens op'

De Tweede Kamer wil dat geheime archiefstukken over de Bijlmerramp op korte termijn openbaar worden. Het gaat onder meer om de vrachtlijsten van het Israëlische toestel dat op 4 oktober 1992 neerstortte. Die zijn opgeslagen in het Nationaal Archief, waar ze 75 jaar lang niet toegankelijk zijn.

Het Kamerlid Pieter Omtzigt diende vandaag een motie in, die bijna Kamerbreed is ondertekend. Daarin vraagt hij om als eerste medewerkers van het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI) inzage te geven in alle stukken. Het gaat daarbij ook om audio- en video-opnames.

Omtzigt vindt het onbegrijpelijk dat dertig jaar na de Bijlmerramp nog bijna honderd archiefmappen achter slot en grendel liggen. Volgens hem horen de meeste stukken daar niet thuis. "Het gaat zelfs om de handleiding van de Boeing 747 die gebruikt is. Het is onzin om die geheim te verklaren."

Ook het aanvankelijk openbare onderzoeksrapport van de voormalige Rijksluchtvaartdienst naar de Bijlmerramp zit tussen de vertrouwelijke stukken "En de verslagen van de openbare hoorzittingen die er zijn geweest, zijn voor 75 jaar geheim verklaard", zei Omtzigt. "Dat slaat echt helemaal nergens op."

Hij voegde daaraan toe dat er over de vrachtlijsten van het El Al-toestel veel discussie is geweest. Want waren er nu wel of geen gevaarlijke stoffen aan boord? "Daar is toen van geconcludeerd dat er niet veel mis mee was. Nou, prima", aldus het Kamerlid. "Maar maak ze dan openbaar."

Harbers wil meewerken

Minister Harbers liet meteen na indiening van de motie weten dat hij alle medewerking zal geven aan het ACOI. Het adviescollege kan het kabinet vervolgens adviseren of er stukken zijn die toch openbaar gemaakt kunnen worden.

Harbers stuurt in mei een brief aan de Tweede Kamer over de voorwaarden waaronder het ACOI zijn onderzoek kan doen. De medewerkers zullen onder meer gescreend worden, voordat zij toegang tot de vertrouwelijke stukken krijgen.