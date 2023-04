'Hoogste aantal executies in Iran sinds 2015'

Iran heeft vorig jaar ten minste 582 mensen geëxecuteerd, het hoogste aantal sinds 2015. Dat komt naar voren uit een onderzoek van de Iraanse en Franse mensenrechtenorganisaties Iranian Human Rights (IHR) en Ensemble Contre La Peine de Mort.

Het aantal executies is met 75 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder, toen er zeker 333 mensen zouden zijn geëxecuteerd. Mahmood Amiry Moghaddam, directeur van IHR, omschrijft Iran als "executiemachine".

Een groot deel van de toename is toe te schrijven aan het aantal gevangenen die waren veroordeeld voor drugsgerelateerde misdrijven. Dat aantal nam met 60 procent toe tot 256. De meeste andere geëxecuteerden waren veroordeeld voor moord.

Intimidatie

Ook laat het rapport zien dat de executies sterk toenamen in de maanden na het uitbreken van de protesten tegen het Iraanse regime. Afgelopen september gingen mensen massaal de straat op als reactie op de dood van de 22-jarige Mahsa Amini, die door de moraalpolitie was opgepakt en in een politiecel overleed. Die protesten werden hardhandig de kop in gedrukt en duizenden betogers werden gearresteerd.

Alhoewel in 2022 slechts twee demonstranten werden geëxecuteerd, zien IHR en Ensemble Contre La Peine de Mort toch een duidelijk verband tussen de executies en de protesten. Volgens de organisaties zou Iran het aantal executies opvoeren om demonstranten te intimideren en ervan te weerhouden weer de straat op te gaan.

Het lijkt er inderdaad op dat de protestgolf van eind vorig jaar over zijn hoogtepunt heen is.