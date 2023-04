Vanavond op tv: Bron Pentagon-lek bekend • De stand van Nederland • Gemor tegen zonneparken

Lek geheime militaire documenten bekend

Degene die de geheime Amerikaanse overheidsdocumenten heeft gelekt, werkte op een legerbasis. Het zou gaan om een twintiger die zich OG noemt. Dat meldt The Washington Post, die sprak met twee mensen die in zijn chatgroep zaten. The Washington Post had toegang tot berichten uit de groep die bestond uit een aantal jonge Amerikanen - gamers en wapenfans - en analyseerde honderden foto's van de geheime stukken. Die documenten zouden nog nergens anders gepubliceerd zijn. De krant zegt ook over een stemopname, foto's en een video te beschikken. Te gast is terrorisme-expert Beatrice de Graaf.