Onderzoekers adviseren: wacht even met zwangerschap na stoppen met pil

Onderzoekers van Radboudumc in Nijmegen adviseren vrouwen die net zijn gestopt met de pil, drie maanden te wachten met zwanger worden. Onderzoek wijst op een licht verhoogde kans op zwangerschapsvergiftiging en vroeggeboorte na gebruik van de pil, zegt hoofdonderzoeker Marleen van Gelder.

De onderzoekers bekeken gegevens van bijna 7000 zwangeren. Zo'n 1050 van hen, 15 procent, werden zwanger binnen drie maanden nadat ze waren gestopt met de pil. Die groep werd vergeleken met zwangeren die langer geen pil gebruikten. Bij de eerste groep kwamen zwangerschapsvergiftiging en vroeggeboorte ruim anderhalf keer zoveel voor als bij de tweede groep.

De onderzoekers houden een slag om de arm. "Het is niet oorzakelijk aangetoond", zegt van Gelder. Er kunnen bijvoorbeeld factoren meespelen die de onderzoekers over het hoofd hebben gezien. "Maar enige terughoudendheid zou wel goed zijn", zegt de onderzoeker. "Ons advies zou dus zijn om te overwegen om de zwangerschap heel even uit te stellen, of om het te bespreken met de partner of eventueel een zorgverlener."

Zeldzame complicaties

Bij zwangerschapsvergiftiging krijgt de zwangere last van een hoge bloeddruk, wat tot orgaanschade bij het kind kan leiden. Van vroeggeboorte is sprake als de baby binnen 37 weken zwangerschap wordt geboren; dat kan leiden tot verschillende complicaties.

De onderzoekers benadrukken dat de complicaties relatief zeldzaam zijn. Van vrouwen die kort na het stoppen van de pil zwanger werden, kreeg ongeveer 3 procent zwangerschapsvergiftiging en 6 procent een vroeggeboorte.