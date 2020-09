Bayern München lijdt bij Hoffenheim eerste nederlaag in tien maanden

Bayern München heeft voor het eerst in bijna tien maanden een officieel duel verloren. Het sterk spelende Hoffenheim was met 4-1 de betere en werd met de tweede zege in twee duels koploper van de Bundesliga. Ook Augsburg staat op zes punten uit twee wedstrijden

Sinds de 2-1 nederlaag tegen Borussia Mönchengladbach op 7 december van vorig jaar bleef Bayern niet alleen ongeslagen, maar won de ploeg van coach Hans-Dieter Flick de titel, de beker, de Champions League en donderdag nog de Europese Supercup.

Die laatste wedstrijd zat bij enkele spelers nog in de benen. Topspits Robert Lewandowski begon op de bank, waardoor Joshua Zirkzee in de basis stond.