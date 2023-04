Hamers berispt voor overtreden bankierseed met plan salarisverhoging ING

Voormalig ING-topman Ralph Hamers is alsnog berispt voor het overtreden van de gedragscode voor bankiers. De beroepscommissie van Tuchtrecht Banken stelt dat hij die code heeft overtreden vanwege het - later ingetrokken - voorstel uit 2018 om zijn salaris bij ING in een klap met 50 procent te verhogen, tot ruim 3 miljoen euro per jaar. Met het voorstel is volgens de commissie "het maatschappelijk vertrouwen in banken geschaad".

Het is de eerste keer dat een bestuursvoorzitter van een bank in Nederland een berisping krijgt voor zijn gedrag. Ook twee commissarissen van ING zijn berispt voor het salarisplan, dat indertijd tot ophef leidde en binnen enkele dagen werd teruggetrokken.

De Commissie van Beroep van Tuchtrecht Banken zegt dat de betrokkenen onzorgvuldig hebben gehandeld. Zo was het voorstel om het salaris in één keer te verhogen, terwijl dat volgens de commissie ook in stappen had gekund. Daarnaast was er intern al gewaarschuwd voor publieke en politieke kritiek op het voorstel, maar werd daar niet naar geluisterd. Ook kritiek van de minister van Financiën werd terzijde geschoven.

In een eerdere zaak bij het Tuchtrecht was Hamers nog vrijgesproken. Maar in hoger beroep is hij dus alsnog op de vingers getikt. De aanklager had om een beroepsverbod van twee jaar voor de commissarissen en een voorwaardelijk beroepsverbod van een jaar voor Hamers gevraagd. De commissie vind een strenge afkeuring van het gedrag echter voldoende. Bij de berisping speelt ook mee dat de drie ING'ers "geen informatie wilden geven over de inhoud van de gesprekken die zij onderling hebben gevoerd", zo staat in het vonnis.

Bij ING liep ondertussen ook een strafrechtelijk onderzoek naar het niet naleven van witwaswetgeving door de bank. Hiervoor moest ING later 750 miljoen euro als schikking betalen. De raad van commissarissen had afgesproken dat er geen salarisverhoging zou komen als het onderzoek negatief zou uitpakken.

Strafrechtelijke vervolging Hamers

Ralph Hamers was van 2013 tot 2020 topman van ING. Onder zijn leiding kwam de Nederlandse bank meermaals onder vuur te liggen, onder meer door een witwasaffaire die leidde tot een schikking van 775 miljoen euro tussen ING en het Openbaar Ministerie. Vanwege die kwestie wordt hij persoonlijk strafrechtelijk vervolgd.

Hamers vertrok in 2021 bij ING om de Zwitserse bank UBS te leiden. Daar verdiende hij 12,7 miljoen euro per jaar. Vorige week moest hij bij de Zwitserse bank vertrekken. De raad van commissarissen vond iemand anders geschikter om UBS te leiden na de overname van het noodlijdende Credit Suisse.