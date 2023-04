Van Rijthoven verwacht over een maand weer te tennissen en richt zich op grasseizoen

Tennisser Tim van Rijthoven is op tijd fit voor het grasseizoen. Dat meldt de Nederlandse nummer 150 van de wereld op zijn Instagram-pagina.

"De behandeling aan mijn elleboog is al enige tijd aan de gang en het ziet ernaar uit dat ik binnen vier tot zes weken weer kan spelen", zegt Van Rijthoven. "Ik heb voldoende tijd om me fysiek en mentaal op te laden voor de rest van het seizoen."

De 25-jarige tennisser won vorig jaar het grastoernooi van Rosmalen en kreeg daarna een wildcard voor Wimbledon, waar hij pas in de vierde ronde verloor van Novak Djokovic.

Van Rijthoven speelde twee maanden geleden zijn laatste wedstrijd, op het ABN AMRO Open in Rotterdam, waar hij in de openingsronde verloor.

Waarschijnlijk niet op Roland Garros

Zijn management zegt dat Van Rijthoven zich richt op het grasseizoen. "We hebben geen specifiek toernooi in gedachten, maar waarschijnlijk begint hij direct op gras. Als hij klaar is voor het grasseizoen, dan geeft hij de voorkeur aan snelle ondergronden."

Dat zou betekenen dat Van Rijthoven het kwalificatietoernooi van Roland Garros, het grandslamtoernooi op gravel, in de derde week van mei aan zich voorbij laat gaan.

Van Rijthoven verdedigt van 10 tot en met 18 juni zijn titel in Rosmalen. Hij heeft van de organisatie al een wildcard ontvangen.