Slot keek verloren finale tegen Roma nu pas terug, Mourinho denkt er iedere dag aan

"Op een avond als deze is trots niet het eerste gevoel dat je hebt. Dat is enorme teleurstelling", sprak een terneergeslagen Feyenoord-coac h Arne Slot na de eindstrijd, terwijl zijn collega Mourinho aan het feesten was met zijn spelers.

Vanavond staat Feyenoord opnieuw tegenover AS Roma, op een Europees treetje hoger: in de kwartfinales van de Europa League. Sinds 25 mei 2022 is veel veranderd, vooral bij de Rotterdammers.

Elf maanden geleden spatte de Europese droom van Feyenoord in Tirana uiteen. De Rotterdammers bereikten na een schitterend seizoen in de Conference League de finale, maar daarin was het AS Roma van trainer José Mourinho met 1-0 te sterk.

Slot had de finale in Tirana sindsdien niet meer teruggekeken. Nabespreken met zijn spelers was destijds ook niet nodig: het was de laatste wedstrijd van het seizoen en de dag na de eindstrijd was het tijd voor vakantie.

De Rotterdammers speelden die avond in Tirana een moeizame eerste helft, waarin AS Roma na ruim een half uur bij de eerste de beste kans op voorsprong kwam door Nicolò Zaniolo, die de bal na een hoge voorzet met de borst controleerde en kunstig langs de uitkomende Justin Bijlow wipte.

Ook Mourinho kreeg in zijn persconferentie in de Kuip de nodige vragen over de Conference League-finale. Maar voor The Special One was dat - voor hem succesvolle - boek allang gesloten. "Ik kan niet denken aan Feyenoord in Tirana. Het lijkt voor jullie iets blijvends te zijn, en voor hen ook."

"Mijn beeld was bijvoorbeeld dat er in de tweede helft weinig werd gevoetbald en dat er een hoop werd getraineerd. Maar dat viel reuze mee, dat beperkte zich alleen tot de laatste tien minuten."

"Ik vond ons veel beter voetballen dan ik lange tijd heb gedacht. In mijn hoofd was het veel minder goed van onze kant. Maar er zaten heel veel dingen in die ik in de voorbespreking ga gebruiken", aldus Slot woensdag op de persconferentie.

AS Roma-trainer José Mourinho kijkt vooruit naar de eerste wedstrijd in de kwartfinales van de Europa League tegen Feyenoord in Rotterdam. - NOS

Zo kwamen Paulo Dybala van Juventus en Andrea Belotti van Torino en wordt Georginio Wijnaldum gehuurd van Paris Saint-Germain. Rick Karsdorp is momenteel geblesseerd, maar de overige zeven spelers die donderdag hoogstwaarschijnlijk bij Roma in de basis staan, waren ook al bij de finale in Tirana van de partij.

Het terugkijken van de finale heeft Slot wel nieuwe inzichten gegeven. Nuttig daarbij is dat het basiselftal van Roma sinds vorig jaar nauwelijks is veranderd.

Toch denkt Mourinho iedere dag aan de overwinning van vorig jaar: "Voor mij staat Feyenoord in Tirana voor iets heel eenvoudigs. Elke dag dat ik bij Roma aankom, zie ik als eerste de beker van de Conference League. Dat herinnert me eraan dat we tegen hen hebben gespeeld. Maar dat is iets wat achter ons ligt."

"Het is heel moeilijk om deze teams met elkaar te vergelijken", aldus Slot. "Qua puntenaantal in de eredivisie zit het redelijk dicht bij elkaar, Europees gezien haalden we vorig jaar de finale en nu op een hoger niveau de kwartfinales, dus dat is behoorlijk gelijkwaardig. De komende weken moeten uitwijzen of we beter zijn dan vorig seizoen."

Feyenoord-trainer Arne Slot blikt vooruit op het thuisduel met AS Roma van donderdag in de kwartfinales van de Europa League. - NOS

De wedstrijd van vanavond in een ongetwijfeld kolkende Kuip is daarvan alvast een aardige graadmeter. Slot hoopt in ieder geval op eenzelfde soort wedstrijd als vorig jaar. "Want dat zou betekenen dat we met de nieuwe groep ook in staat zijn om dreigend en gevaarlijk te worden tegen Roma."

Lof voor Mourinho

Het feit dat de Romeinen nauwelijks kansen weggeven, komt voor een aanzienlijk deel op het conto van trainer Mourinho, stelt Slot. De Feyenoord-coach is zelf meer een fan van Pep Guardiola, de Spanjaard die in tactisch opzicht de tegenpool is van de Portugees.

"Maar als je Guardiola apprecieert, wil dat niet zeggen dat je geen waardering hebt voor wat een andere trainer doet", zegt Slot.

"Het is ontzettend knap wat Mourinho doet. Zijn prijzenkast spreekt voor zich. Uiteindelijk gaat het in het voetbal niet om de meeste kansen of het meeste balbezit, maar om winnen."