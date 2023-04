Geen papieren kranten meer op Koningsdag

Op Koningsdag verschijnt er geen papieren krant meer. DPG Media, eigenaar van titels als Trouw, de Volkskrant en het AD, meldt vandaag aan de abonnees dat de krant die dag niet wordt bezorgd.

Ook NRC - eigendom van het Mediahuis - verschijnt niet op Koningsdag. Dat geldt al langer voor Het Financieele Dagblad, De Telegraaf en Het Parool.

DPG zegt dat het niet meer lukt om op Koningsdag overal in Nederland kranten te bezorgen. "Door vrijmarkten zijn delen van met name steden vanaf vroeg in de ochtend niet bereikbaar voor de transportwagens en ook bezorgers hebben moeite alle adressen te bereiken."

Dat is ook de reden dat bijvoorbeeld Het Parool op Koningsdag al langer niet meer wordt bezorgd - veel plekken in de hoofdstad zijn dan moeilijk bereikbaar. Of het besluit ook te maken heeft met het tekort aan krantenbezorgers of kostenbesparing, is niet duidelijk.

De mediagroep schrijft dat er wel online nieuwsverslaggeving zal plaatsvinden.

Op andere feestdagen als Tweede Paasdag, Tweede Pinksterdag, Hemelvaartsdag en de kerstdagen is het al langer gebruikelijk dat er geen papieren krant verschijnt.