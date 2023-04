Basisschool in Amsterdam dicht na online bedreiging

Een basisschool in Amsterdam-Zuidoost is vandaag dicht vanwege een online bedreiging. Iemand zou de school hebben bedreigd in een reactie op een TikTok-bericht van een medewerker, meldt AT5/NH Nieuws. Wat er in het bericht stond en wie het stuurde, is niet duidelijk.

De school heeft aangifte gedaan bij de politie. In een brief aan de ouders en kinderen zegt het bestuur "zo spoedig mogelijk te laten weten of de school vrijdag weer veilig open kan". Ook de voorschool en buitenschoolse opvang blijven vandaag dicht.

Niet de eerste keer

Afgelopen week ontving een middelbare school in Zaandam ook een dreigement. In die mail waren foto's van een vuurwapen te zien. Ook die school bleef een dag dicht, net als twee andere scholen in dezelfde wijk.

Drie minderjarige jongens uit Zaandam werden aangehouden in deze zaak. Twee van hen zitten nog vast. De derde arrestant werd al snel vrijgelaten, maar zijn betrokkenheid wordt nog wel onderzocht.

Twee dagen later bleef een basisschool in Huizen, ook in Noord-Holland, een dag dicht vanwege een "verontrustende" e-mail.