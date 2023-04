Groningen strikt Ajax' topscout Veldmate: 'Half basiselftal weg is te veel van het goede'

'Meesterscout' Henk Veldmate wil niet als verlosser van FC Groningen gezien worden. "Nee, want dat gaat heel snel een eigen leven leiden. Dat is niet wat ik wil en dat is ook niet wie ik ben", zegt Veldmate. Het geplaagde FC Groningen, dat op punt van degraderen staat, maakte woensdag bekend dat de man die onder anderen Luis Suarez, Dusan Tadic en Virgil van Dijk naar het noorden haalde, vanaf deze zomer na acht jaar weer op het oude nest te vinden is. De 66-jarige Veldmate werkte de afgelopen zeven jaar met als hoofdscout bij Ajax en was daar onder meer medeverantwoordelijk voor het aantrekken van spelers als Nico Tagliafico, Lisandro Martínez. Edson Álvarez en Antony. Aan het eind van het seizoen loopt zijn contract af en vertrekt hij naar de club waar hij eerder al 33 jaar actief was. De scout zegt dat hij (nog) niet in onderhandeling was met Ajax over een nieuw contract, maar dat hij nog wel aan het werk wilde blijven. "Ik heb nog voldoende energie en voel mij nog fit. Dat ik dat kan doen bij de club waar ik een hele geschiedenis heb, is mooi."

Onder leiding van Veldmate haalde Ajax onder meer Antony, Lisandro Martínez en Edson Álvarez (V.L.N.R) - Pro Shots

Veldmate zegt dat hij met een goed gevoel terugkijkt op zijn periode in Amsterdam. Hij is er trots op dat hij een rol heeft gespeeld in de nationale en Europese successen van Ajax in de afgelopen jaren. De man die ook gedurende zijn Ajax-tijd in Groningen bleef wonen geeft wel aan dat er het afgelopen jaar veel is veranderd bij de club. "Als er een paar technisch directeuren, twee trainers en een half basiselftal vertrekken, dan is dat te veel van het goede. Daardoor heeft Ajax ook de nodige problemen gekend..." Volgens hem is het moeizame afgelopen jaar niet de directe aanleiding is geweest om te vertrekken bij Ajax. Met het oog op het aflopende contract vroeg hij zich af of hij de nieuwe fase bij Ajax in wilde gaan. "Met nieuwe mensen en misschien wel een nieuwe structuur." De vraag hoe de Amsterdammers hem zullen herinneren beantwoordt hij bescheiden. "Dat moet je aan hen vragen. Ik ben iemand die op de achtergrond wil blijven, dus heel veel mensen kennen mij ook niet. Ik ben bij Champions League-wedstrijden van Ajax geweest, waar niemand mij herkende. Dat voelde goed." Groningen In Groningen is Veldmate wel bekend. Gezien het 'trackrecord' van hem zijn de verwachtingen hooggespannen. "Ik kan een bijdrage en een impuls leveren, maar dat kan alleen als je dat samen met de mensen doet die er al zijn", zegt Veldmate.

Veldmate was betrokken bij het aantrekken van Luis Suárez door Groningen - ANP