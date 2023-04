'Ministerie wil dat koningin Máxima zich minder uitspreekt over digitale euro'

Het ministerie van Financiën heeft gevraagd of koningin Máxima zich minder wil uitspreken over de komst van een digitale euro. Dat schrijft het AD. De krant citeert bronnen binnen het ministerie die erop wijzen dat iedere keer als de koningin iets zegt over het onderwerp er negatieve reacties komen: "Na corona is de digitale euro de nieuwe wappie-magneet", haalt het AD een ambtenaar aan.

Het ministerie zegt tegen de NOS dat het gebruikelijk is dat er ambtelijk contact is en dat over de inhoud van dat contact geen mededelingen worden gedaan. Wel zegt een woordvoerder dat de koningin zich "nimmer heeft uitgesproken over de wenselijkheid van de invoering van een digitale euro".

'Beste van twee werelden'

Onder meer bij het IMF deelde Máxima afgelopen jaar haar enthousiasme over digitaal geld van centrale banken, oftewel central bank digital currency (CBDC). "CBDC's kunnen het beste van twee werelden bieden", zei Máxima. "Ze moedigen bedrijven aan om hun kosten te verlagen en om toegankelijkheid te verbreden."

Volgens het ministerie gaf de koningin aan welke voor- en nadelen er aan digitaal bankgeld zitten en bepleitte ze dat de gevolgen goed in kaart moeten worden gebracht. "Dit is volledig in lijn met het kabinetsstandpunt", zegt de woordvoerder.

Toch ging ze een maand later, voor het Europees Parlement, wel degelijk nadrukkelijk in op de invoering van de digitale euro. "Overheden kunnen de digitale euro gebruiken om financiële steun te geven aan lage inkomens", zei ze.

De toespraken leidden onder meer tot vragen (.pdf) van Forum voor Democratie en de SP. De partijen vinden dat Máxima een systeem promoot waarbij overheden inzicht krijgen in alles wat burgers kopen.