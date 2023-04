Utrecht en Leiden naar de rechter om schrappen kinderhartchirurgie

Het UMC Utrecht en het Prinses Máxima Centrum in Utrecht stappen naar de rechter omdat minister Kuipers bij zijn plan blijft om de kinderhartcentra in Rotterdam en Groningen open te laten en die in Utrecht en Leiden te sluiten. "Ernstig zieke kinderen moeten voor zeer gespecialiseerde en ingrijpende onderdelen van hun behandeling reizen naar een andere locatie in het land waar geen oncologische expertise is", zo waarschuwen de twee ziekenhuizen uit Utrecht. "Dit brengt grote risico's met zich mee."

Het LUMC uit Leiden kondigde al eerder een gang naar de rechter aan, en zegt dat nu definitief door te zetten. Dat gebeurt samen met het Amsterdam UMC, waarmee het ziekenhuis het samenwerkingsverband CAHAL heeft. Het LUMC zegt "uitermate teleurgesteld" te zijn en zich niet alleen zorgen te maken over patiënten, maar ook om "de kinderhartzorg in Nederland in het algemeen".

Minister Kuipers had zijn voornemen in februari al bekendgemaakt en dat besluit wordt doorgezet, schrijft hij vandaag aan de Tweede Kamer. Over de concentratie van deze complexe vorm van zorg wordt al tientallen jaren gepraat en Kuipers vindt dat het nu tijd is voor actie. Zijn eerdere voornemen leidde tot veel kritiek. Maar volgens de minister is dit besluit in het belang van patiënten en is het noodzakelijk om dit te doen. Hij zegt wel begrip te hebben voor de zorgen en emoties bij ouders, patiënten, personeel en universitaire ziekenhuizen.

Kwaliteit verbeteren en kans op sterfte verminderen

Kuipers noemt concentratie van deze zorg nodig om de kwaliteit te verbeteren en het risico op sterfte en complicaties te verminderen. Als de operaties in meer dan twee centra uitgevoerd blijven worden, opereren de artsen te weinig om hun vaardigheden op peil te houden en is de beschikbaarheid van het zeer beperkte aantal professionals per centrum te laag, is de redenering van de minister.

Zijn voorganger De Jonge nam eerder nog een ander besluit, namelijk Groningen en Leiden sluiten en Utrecht en Rotterdam openhouden, maar de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) was daar heel kritisch over. Kuipers kwam daarop terug van het besluit van De Jonge.

Kuipers benadrukt dat niet alle zorg voor hartpatiënten in Utrecht en Leiden verdwijnt. Het gaat alleen om de chirurgische ingrepen. "Controles, poliklinische afspraken, voor- en nazorg en gesprekken over medicatie kunnen ook na de concentratie van operaties voor patiënten plaatsvinden in het vertrouwde ziekenhuis, door de eigen specialist." Omdat er tijd nodig is om de concentratie goed te regelen, komt er nu eerst een overgangsperiode van tweeënhalf jaar.

Extra reizen

Het UMC Utrecht en het Prinses Máxima Centrum zeggen niet tegen concentratie van hoog complexe zorg te zijn, maar dat dit als doel moet hebben om de kwaliteit van de zorg voor patiënten te verbeteren. "Dat is nu niet aan de orde. Naast de patiënten uit het Máxima, zal een fors groter deel van de patiënten met een aangeboren hartafwijking straks moeten gaan reizen."