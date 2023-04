Koning over liefde voor Ajax: 'Ik moet overal neutraal zijn, behalve bij voetbal'

Dat koning Willem-Alexander een voetbalfan is, was al bekend. Dat hij daarbij vooral voor Ajax juicht, werd door velen vermoed. Maar nu heeft de koning zich in de podcast Door de ogen van de Koning, voor zover bekend voor het eerst, in het openbaar uitgesproken over zijn voorliefde voor de Amsterdamse club. In gesprek met radio-dj Edwin Evers vertelt hij dat zijn voorkeur voor Ajax als kind is ontstaan, nadat hij Johan Cruijff had ontmoet in de rust van een voetbalwedstrijd.

Het Ajax-icoon zei toen tegen de toenmalige prins Willem-Alexander dat hij naar hem zou zwaaien als hij een doelpunt zou maken, wat uiteindelijk ook gebeurde. "Daar is mijn liefde voor Ajax begonnen", aldus de koning in de podcast, waarvan vandaag de vierde aflevering is verschenen. "Ik moet op alle vlakken neutraal zijn in mijn leven, behalve bij voetbal", vindt hij.

Volgens Willem-Alexander zijn voetballers de beste ambassadeurs voor een land. Als voorbeeld noemt hij behalve Cruijff ook Marco van Basten en Ruud Gullit. Tijdens zijn bezoeken aan het buitenland komt hij altijd mensen tegen die deze namen kennen, vertelt de koning. "Soms hoor je rare accenten en moet je echt even uitpluizen wie ze nou bedoelen, maar deze mensen kennen ze allemaal."

Nederland of Argentinië

Over interlandwedstrijden zegt de koning "intern, voor ons huwelijk" afspraken te hebben gemaakt met zijn vrouw Máxima, die uit Argentinië komt. Als Nederland tegen Argentinië speelt, zoals op het afgelopen WK, is zij voor Nederland. "Mijn vrouw is Nederlands, ze is de koningin van Nederland." Daartegenover staat, zegt Willem-Alexander: "Als Argentinië speelt en het is niet tegen Nederland, dan ben ik altijd voor Argentinië."

Overigens gaan er geruchten dat Máxima voor Feyenoord is. Toenmalig PEC Zwolle-trainer Ron Jans liet zich dat in 2015 ontvallen nadat hij kort met Willem-Alexander had gesproken.

Podcast vanwege jubileum

De podcast Door de ogen van de Koning wordt gemaakt in opdracht van de Rijksvoorlichtingsdienst, ter gelegenheid van het tienjarige jubileum van Willem-Alexander op de troon. In totaal zijn er tien afleveringen; in iedere editie blikt de koning terug op een jaar uit zijn koningschap. Deze keer was dat 2016, het jaar dat Johan Cruijff overleed.