Bijna half jaar na brand ligt er nog steeds asbest in tuinen Den Helder

Al meer dan vijf maanden ligt er asbest in de tuinen van bewoners in het zuiden van Den Helder. De deeltjes kwamen eind oktober vrij bij een brand in een loods van een bloembollenbedrijf.

De schoonmaak is bezig, maar het gaat volgens omwonenden te langzaam. Yvonne Waterman, expert in asbestaansprakelijkheid, waarschuwt bij NH Nieuws dat het moeilijker en duurder wordt om het asbest te verwijderen als het dieper de grond in zakt.

Paniek onder bewoners

Dat het lang duurt, komt onder meer doordat enige tijd onduidelijk was wie de asbestverwijdering moet betalen. De asbestdeeltjes zijn op de grond van de omwonenden gewaaid, en daarmee waren zij volgens de gemeente zelf verantwoordelijk voor de schoonmaak. Een rekening die kan oplopen tot duizenden euro's per adres.

Maar niet alle verzekeraars vergoeden asbestsanering. De bewoners zaten wekenlang in onzekerheid, want de gemeente eiste via bestuursdwang dat de burgers de kosten betalen, ook als de verzekeraar dit niet vergoedt.

Zes weken lang werd er overlegd en lag de schoonmaak stil. Uiteindelijk werd duidelijk dat de verzekeraar van het bollenbedrijf de rekening betaalt. Tot grote opluchting van de omwonenden.

Schoonmaak

Maar maanden later kunnen deze mensen nog steeds delen van hun tuin niet gebruiken. Omwonenden kregen naar eigen zeggen van het saneringsbedrijf verschillende redenen te horen dat de schoonmaak nog niet is begonnen. Zo zou het liggen aan een personeelstekort. Het betreffende bedrijf is volgens NH Nieuws niet bereikbaar voor commentaar.

Den Helder liet eerder aan de regionale omroep weten dat de verantwoordelijkheid niet meer bij de gemeente ligt omdat de opdracht is overgenomen door verzekeraar Interpolis. Maar dat mag niet, zegt Waterman: "Publieke verantwoordelijkheid voor de volksgezondheid rust bij de gemeente. Die kan de gemeente niet aan iemand anders overdragen."