VVD stopt met TikTok vanwege spionagerisico's

De VVD gaat het TikTok-account van de partij verwijderen. De partij zegt het niet meer verstandig te vinden om de populaire app te gebruiken, vanwege spionagerisico's. De VVD heeft bijna 100.000 volgers op TikTok.

De socialemedia-app van het Chinese bedrijf Bytedance ligt al langer onder vuur. De angst bestaat dat de Chinese overheid kan meekijken met wat TikTok-gebruikers doen.

Eind februari waarschuwde de AIVD in een advies voor "verhoogde spionagerisico's" van apps die worden beheerd in landen met "een offensief cyberprogramma gericht tegen Nederland". Als voorbeeld noemde de inlichtingendienst China, Rusland, Iran en Noord-Korea. Volgens de AIVD is TikTok "een actueel voorbeeld" van een app waarvoor de waarschuwing geldt.

Eind vorige maand besloot het kabinet om die reden TikTok te verbieden op werktelefoons van rijksambtenaren. Ook grote gemeenten en provincies overwegen de app te weren van zakelijke toestellen.

Niet à la minute weg

VVD-Kamerlid Queeny Rajkowski, die het vertrek van de partij van TikTok vanochtend bekendmaakte in onder meer een TikTok-video, zegt dat het account uiterlijk volgende week wordt verwijderd. "Eerst wilden we nog dit filmpje verspreiden, ook om aan onze volgers uit te leggen wat de risico's zijn", licht ze toe. "Dus we gaan er niet à la minute van af. Eerst een bewustwordingscampagne: we hebben veel volgers, daarmee bereiken we ook weer veel mensen."

In de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen van vorige maand plaatsten onder meer de VVD, BBB (eveneens bijna 100.000 volgers), GroenLinks (bijna 50.000 volgers) en Forum voor Democratie (bijna 30.000 volgers) regelmatig filmpjes op hun TikTok-account.

Als het AIVD-advies eerder was uitgekomen, was de VVD misschien al wel eerder gestopt met TikTok, ook voor de campagne, zegt Rajkowski. "Maar die was toen al bezig." Bovendien wilde de VVD niet over een nacht ijs gaan en zich eerst goed laten informeren door experts, ook over de invloed van sociale media op jongeren. Vandaag is in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over het onderwerp, waarbij Kamerleden worden bijgepraat door deskundigen.

Breder onderzoek

Uiteindelijk hoopt de VVD dat breder wordt onderzocht wat de veiligheidsrisico's zijn van apps uit landen als China. "Nu wordt TikTok expliciet genoemd en kun je eigenlijk niet anders dan eraf gaan, maar we willen ook meer informatie over andere sociale media en spionagegevaar", aldus Rajkowski.

Ook andere partijen hebben zich uitgesproken tegen TikTok. D66 pleitte vorige week voor een verbod van de app op werktelefoons van Tweede Kamerleden, om te voorkomen dat "gevoelige informatie ongecontroleerd weglekt naar China". De ChristenUnie wil dat er een algeheel verbod komt op de app, die vooral onder jongeren populair is.

TikTok zelf heeft altijd ontkend dat de Chinese autoriteiten toegang kunnen krijgen tot gebruikersgegevens.