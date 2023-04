Met Van der Vorst aan het roer moet nieuwe boksbond sport behouden voor Spelen

Het is, om maar eens zo'n dooddoener op te diepen uit een lade boordevol stoffige clichés, inmiddels twee voor twaalf. En misschien, meent Boris van der Vorst, is het zelfs al vijf minuten over twaalf. Wat de precieze tijd ook mag zijn, het is volgens de voorzitter van de Nederlandse boksbond nog nét niet te laat om het internationale aanzien van zijn sport te redden. En dus wordt hij vandaag, in Londen, gepresenteerd als leider van de nieuw opgerichte wereldboksbond World Boxing. Een federatie die een alternatief moet bieden voor de huidige International Boxing Association (IBA) onder voorzitterschap van de omstreden Rus Umar Kremlev. Belangrijkste doel: "Behoud van de olympische status van het boksen."

De Nederlander wil voorkomen dat het boksen van de olympische agenda verdwijnt. Iets wat nu dreigt te gebeuren vanwege het wanbeleid bij boksbond IBA, dat onder leiding staat van de Rus Umar Kremlev. - NOS

Een noodzakelijk kwaad, noemt Van der Vorst (50) de lancering van World Boxing. Sinds de corruptieschandalen tijdens het olympisch bokstoernooi van Rio 2016 aan het licht kwamen, waar met de uitslagen van elf partijen bleek te zijn gesjoemeld en 36 juryleden uiteindelijk werden geschorst, verkeert de sport volgens hem in 'een existentiële crisis'. Eufemistisch samengevat: "Er heerst binnen de IBA een verkeerde leiderschapscultuur." Onder regie van Kremlev, vertrouweling van de Russische president Vladimir Poetin, beweegt het mondiale boksen zich volgens Van der Vorst in gezwinde spoed richting de afgrond. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) schorste de IBA in 2019 en organiseerde daarop zelf het olympisch bokstoernooi van Tokio. Volgend jaar, in Parijs, zal het niet anders zijn.

Umar Kremlev (r) samen met Vladimir Poetin - AFP

Kremlev bleek allesbehalve onder de indruk van de maatregel. Hij trok Gazprom aan als hoofdsponsor van de IBA. Naar verluidt maakt het omstreden Russische staatsbedrijf jaarlijks 20 miljoen euro over. Eerder dit jaar werden in New Delhi de wereldkampioenschappen voor vrouwen georganiseerd. Russische en Belarussische boksers mochten in de Indiase metropool onder eigen vlag aantreden, geheel tegen het beleid van het IOC in. "De urgentie om de olympische status te behouden wordt door de IBA stelselmatig niet onderkend", zegt Van der Vorst. "Het IOC heeft meerdere brieven naar de leiding van de IBA gestuurd. Volgens vooraanstaande bokslanden wordt er desondanks onvoldoende invulling gegeven aan de noodzaak om de sport anders te organiseren." "Wij zijn blij dat het IOC de verantwoordelijkheid heeft genomen en dat het boksen voorlopig nog op de olympische kalender staat. Maar als je kijkt waar we nu staan, lijkt het een kwestie van tijd voordat boksen van de Spelen verdwijnt. Niet voor niets is het vooralsnog niet opgenomen in het programma van Los Angeles 2028." Nieuwe bond nodig Als voorvechter van het vuistschermen zag Van der Vorst daarom maar één oplossing. "Er moest zo snel mogelijk een alternatieve mondiale boksbond komen die de zaken wél serieus neemt. Die eerlijke competities organiseert zonder dubieuze uitslagen en op financieel vlak transparant is. Zaken die achterwege blijven bij de IBA." "De oprichting van World Boxing is een noodzakelijke stap om er zorg voor te dragen dat boksen weer serieus wordt genomen door het IOC. Alleen zo kan de sport een onderdeel blijven van de olympische beweging."

Groot-Brittannië en Verenigde Staten stappen uit IBA De Nederlandse boksbond moet in een speciale ledenvergadering nog akkoord geven voor toetreding tot de nieuwe boksbond, maar de bonden van Groot-Brittannië en de Verenigde Staten zullen zich zeker voegen bij World Boxing. Later vandaag wordt bekend welke landen nog meer de IBA verlaten. De Amerikanen zijn tot nu toe het succesvolst geweest op alle Olympische Spelen met vijftig gouden medailles. De Britten wisten er in totaal twintig te winnen en staan derde op de eeuwige ranglijst.

Of het IOC daadwerkelijk haar fiat geeft aan World Boxing ten faveure van de IBA zal op termijn moeten blijken. "Ik kan me voorstellen dat het voor het IOC prettig is dat ze vanaf heden een alternatief hebben. De verwachting is dat het IOC het olympisch bokstoernooi niet voor een derde opeenvolgende keer zelf gaat organiseren. In dat geval moet er een andere wereldboksbond zijn waar op kan worden teruggevallen." Het gaat, benadrukt Van der Vorst, vooral om de toekomst van het boksen. "We kijken vooral naar LA 2028 en de periode daarna. World Boxing wil dat het boksen niet alleen voor deze generatie atleten de olympische status behoudt, maar ook voor de generaties die daarna komen. World Boxing streeft ernaar om voor het einde van 2023 olympische erkenning aan te vragen bij het IOC."

Umar Kremlev - AFP

Er rest volgens Van der Vorst nu eenmaal geen andere keuze. "De verwijdering tussen IBA en IOC wordt steeds groter. Zo'n WK in New Delhi, met Russen en Belarussen die gewoon onder eigen vlag mogen aantreden, is pure propaganda. Van zo'n politiek getint evenement distantiëren wij ons, conform het standpunt van NOC*NSF en de Nederlandse regering." "Dat WK zei alles over de huidige staat van het boksen. Het is nog slechts een kwestie van tijd voordat de erkenning van de IBA door het IOC volledig wordt ingetrokken. Dat moment willen we voor zijn. De IBA ligt op ramkoers met het IOC. En dat is voor ons onbestaanbaar."