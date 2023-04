Theo Maassen presenteert Zomergasten dit jaar

Cabaretier Theo Maassen is de nieuwe presentator van het avondvullende interviewprogramma VPRO Zomergasten. Hij volgt Janine Abbring op, die de vorige zes seizoenen voor haar rekening nam.

De zes nieuwe afleveringen van het programma, dat sinds 1988 bestaat, zijn te zien van 23 juli tot en met 27 augustus. Later wordt bekend wie er te gast zullen zijn.

Maassen kijkt uit naar de zes ontmoetingen. "Ik ben gefascineerd door de ontstaansgeschiedenis van iemands talent", zegt hij. "Hoe heeft iemand zich ontwikkeld? Wat waren de obstakels? Is het talent, een kwestie van geluk, of pure monomanie het geheime ingrediënt dat maakt dat deze mensen zover komen? En wat heeft het iemand uiteindelijk gebracht?"

Nieuwsgierig

VPRO-hoofdredacteur Sarah Sylbing roemt de openheid en nieuwsgierigheid van Maassen, die behalve cabaretier ook acteur en regisseur is en enkele jaren het interviewprogramma 24 uur met... maakte. "We zochten een gesprekspartner met veel eigen inbreng, nieuwsgierigheid en improvisatietalent. Maassen staat bekend als cabaretier die de controverse niet schuwt, maar het waren de uitzonderlijke gesprekken met kunstenaars voor zijn eigen podcast waardoor hij in het vizier kwam als opvolger van Janine Abbring."

In VPRO Zomergasten worden bekende gasten uit bijvoorbeeld cultuur, wetenschap of bedrijfsleven uitgenodigd om hun favoriete televisieavond samen te stellen aan de hand van tv- en filmfragmenten. Onder de eerdere presentatoren zijn Adriaan van Dis, Wilfried de Jong en Margriet van der Linden.