Hoe de hulp voor Groningen vertraging opliep door een Haagse gelddiscussie

Het idee blijft enige tijd liggen op het ministerie. Als in 2018 de vraag voorligt of het kabinet de gaswinning naar 12 miljard kubieke meter per jaar wil verlagen vanwege de veiligheid, zet dat Wiebes aan het denken.

Die houding van het kabinet heeft de versterking, blijkt nu, onnodig vertraagd. Want veel huizen moesten toch versterkt worden, ondanks het dichtdraaien van de gaskraan. Door alle onzekerheid vanuit het kabinet over hoe en of de versterking zou doorgaan, haakten bijvoorbeeld aannemers af.

In deze video leggen we uit hoe een miljardenschat onder de grond een vloek werd voor veel Groningers:

Wiebes mailt naar een ambtenaar een zelfgemaakte rekensom over de baten van de gaswinning en de kosten van de versterking en sluit af met: "Is de nulvariant niet ook gewoon financieel aantrekkelijker (tenzij je heel lang 12 blijft winnen)?" Wiebes dringt erop aan om het uit te werken en hij komt met een voorstel.

Wiebes oppert dan om de gaswinning snel naar nul te brengen: de nulvariant. Hij deed dat voor de veiligheid van Groningers, zegt hij. Achter de schermen is geld ook een argument, al was het maar om de andere ministers te overtuigen om de gaswinning naar nul te brengen.

Bij andere ministers is er dan de angst dat het beeld kan ontstaan dat de gaskraan dichtgedraaid wordt vanwege de kostenbesparing op de versterking. Wiebes zegt tegen hen dat hij in de brief aan de Tweede Kamer het verband met de versterkingsoperatie niet zal leggen. "Min EZK (Wiebes, red.) stelt in de brief dat de veiligheid vooropstaat en legt daarom expliciet geen enkele link met de versterkingsopgave", schrijven ambtenaren over Wiebes' geruststelling aan zijn collega's.

Hoekstra blijkt in een bespreking het een "worstcasescenario" te vinden als de gaskraan straks dichtgedraaid wordt en er toch 10 miljard euro uitgegeven moet worden aan versterking. Hij vraagt naar zekerheden over of daar dan echt op bezuinigd kan worden. Anders zijn er wel hoge uitgaven, maar geen gasbaten.

Als het daarna in de ministerraad besproken wordt, krijgen alle bewindspersonen een tabel te zien waarin staat dat het voor de staatskas de komende jaren zelfs goedkoper is om de gaskraan dicht te draaien dan om te blijven boren.

Hoewel er ambtelijk dan al bedenkingen zijn bij deze berekening, wordt de ministers dus voorgehouden dat er echt zo veel op de versterking bezuinigd kan worden. De andere ministers hoeven kortom niet bang te zijn dat er door een geldtekort straks op hun ministerie bezuinigd moet worden, zoals ze eerder vreesden. Ze stemmen in met het plan.

Tik op de vingers

Van de enquêtecommissie krijgt Hoekstra achteraf subtiel een tik op de vingers over wat hij over die periode heeft verklaard. In het verhoor voor de parlementaire enquête zegt Hoekstra dat het besluit in de ministerraad "puur over de kraan" ging.

Maar de commissie vindt in de stukken dat Hoekstra niet helemaal open is geweest en oordeelt: "Minister Hoekstra geeft tijdens zijn openbaar verhoor aan dat in de ministerraad enkel het besluit over het beëindigen van de gaswinning voorligt. Wat hij daarbij echter niet vermeldt, is dat de lagere versterkingskosten bij de onderbouwing richting andere ministeries en bewindslieden wel een belangrijke rol spelen."

Was de gaswinning ook zo snel afgebouwd als Wiebes deze, voor de staatskas te rooskleurige, financiële plaatjes niet had geschetst? Of dat voor de veiligheid van Groningers gunstige besluit dan ook was genomen weten we niet. Feit is dat het bezuinigingsverhaal nodig werd gevonden om ministers te overtuigen. En het argument werkte door: het werd een opstapje naar de pauzering van de versterkingsoperatie; die werd nog eens tegen het licht gehouden. De vertraging die dat opleverde, merken ze in Groningen nog steeds.