Vermiste hond steekt Beringzee over

"Mijn vader appte me: er is een hond gevonden in Wales die precies lijkt op Nanuq", vertelt Mandy Iworrigan, de eigenaar. Toen ze online ging kijken herkende ze hem meteen. "Ik dacht, dit kan niet waar zijn, dat is onze hond! Wat doet hij in Wales?"

Hoe de hond erin slaagde om 240 kilometer verderop te geraken, is voor haar een raadsel. "Misschien is het ijs gaan schuiven terwijl ze aan het jagen was." Iworrigan vermoedt dat haar hond in leven is gebleven door het eten van restjes die zeehonden achterlieten. "Of misschien heeft ze zelf een zeehond gepakt, of vogels."

De hond is uiteindelijk met een vliegtuig teruggekeerd naar Savoogna, waar ze is herenigd met haar baasje.