Leven op de manen van Jupiter? Europese missie gaat het onderzoeken

Het voornaamste doel is te achterhalen of leven kan zijn ontstaan op de manen. "Juice heeft geen instrumenten die leven kunnen vinden", zegt ESA-ingenieur Alessandro Atzei. Wat de sonde doet is de omstandigheden op de manen nauwkeurig in kaart brengen. "Zijn daar de ingrediënten voor leven? Tenminste, zoals wij het kennen."

In 1610 richtte de geleerde Galileo zijn verbeterde telescoop op Jupiter. Daar zag hij als eerste vier manen: Io, Europa, Ganymedes en Callisto. Vier eeuwen later gaat de Europese ruimtevaartorganisatie ESA deze manen, minus Io, bezoeken.

Sowieso maan Europa is een veelbelovende plek. "We weten dat water er in grote hoeveelheden voorkomt", zegt Bert Vermeersen, hoogleraar planetaire exploratie aan de TU Delft. "De oceanen zijn zelfs groter dan op aarde."

Aan de oppervlakte is het water bevroren, maar daaronder bevindt zich een oceaan. Wetenschappers willen ook de samenstelling van het water onderzoeken omdat die heel bepalend is voor de kans of er leven kan ontstaan.

Planeetonderzoeker Vermeersen is benieuwd naar de dikte van de ijslaag. "Als het ijs 20 kilometer dik is, is dat geen goed nieuws voor een toekomstige missie die een boor meeneemt", zegt hij. "We hebben al moeite diepe meren op 2 á 3 kilometer onder het Antarctisch ijs te bereiken."

De tien instrumenten aan boord meten ook andere zaken, zoals de samenstelling van de atmosfeer en radioactiviteit. Ook heeft Juice een camera.

Geduld nodig

Wetenschappelijke resultaten zeggen niet alleen iets over ons zonnestelsel. Als de omstandigheden op de manen rond een gasreus als Jupiter gunstig zijn voor leven, zegt dat ook iets over de kans op leven op planeten rond andere sterren. En daar zijn de laatste jaren talrijke gasreuzen ontdekt.

Voor de eerste resultaten moeten we wel geduld hebben. Pas in de zomer van 2031 arriveert Juice bij Jupiter. Om snelheid op te bouwen moet de sonde eerst vier keer een slinger krijgen van de maan, aarde en Venus; gravity assists - hulp van de zwaartekracht - in ruimtevaartjargon.

Dat werkt zo: