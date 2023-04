Game of Thrones krijgt weer een spin-off, bij nieuwe streamingdienst

De hitserie Game of Thrones krijgt een vervolg, of beter gezegd een nieuwe prequel. Dat is bekendgemaakt door het bedrijf achter het nieuwe streamingplatform Max, Warner Bros. Discovery. Het bedrijf kondigde ook een spin-off aan van de Big Bang Theory en nieuwe plannen voor een serie over alle boeken van Harry Potter.

De series zullen te zien zijn op de streamingdienst Max, die de diensten HBO Max en Discovery+ combineert.

De fantasyserie Game of Thrones van acht seizoenen werd wereldwijd door tientallen miljoenen mensen gevolgd. Vorig jaar was er al een prequel. House of the Dragon is een verhaal dat anderhalve eeuw eerder speelde dan de verhaallijn van Game of Thrones. De opnames voor het tweede seizoen van die serie zijn in volle gang.

De nieuwe prequel krijgt de voorlopige werktitel A Knight of the Seven Kingdoms en gaat over een ridder en zijn schildknaap.