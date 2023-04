Japan waarschuwt inwoners voor raket Noord-Korea, projectiel landt in zee

Noord-Korea heeft opnieuw een ballistische raket afgevuurd richting zee. Zuid-Korea maakt daar melding van. Japan gaf een waarschuwing af aan inwoners van het noordelijke eiland Hokkaido omdat de raket mogelijk in de buurt kon inslaan. Ook vliegtuigen en schepen in de regio kregen een waarschuwing. Kort daarna werd duidelijk dat de raket in zee terechtgekomen was.

Het is de laatste in een reeks van rakettests die Noord-Korea dit jaar heeft uitgevoerd. Pyongyong zegt dat de tests een reactie zijn op de gezamenlijke militaire oefeningen van Zuid-Korea en de Verenigde Staten. Volgens Pyongyang zijn die oefeningen bedoeld als voorbereiding voor een aanval op Noord-Korea. Zuid-Korea en de VS betwisten dat en zeggen dat het gaat om oefeningen van defensieve aard.

Begin deze week zei de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un dat zijn land zijn nucleaire afschrikking versneld wil vergroten. Het nucleaire programma moet "pragmatischer en offensiever", citeerde de staatsomroep Kim Jong-un.

In oktober vorig jaar gaf Japan ook al eens een waarschuwing af vanwege een Noord-Koreaanse raket. Die vloog toen over het land heen en kwam terecht in de Stille Oceaan. Het was vermoedelijk een waarschuwing aan de Verenigde Staten dat het land bij machte is om met een raket het Amerikaanse eiland Guam te bereiken.