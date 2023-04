Ook tweede zwarte Democraat terug in Huis Tennessee

Twee Democraten die vorige week uit het Huis van Afgevaardigden in de Amerikaanse staat Tennessee waren gezet, kunnen hun zetel weer innemen. Het wegsturen van de twee leidde tot een landelijke rel waarbij de Republikeinen, die de meerderheid in het Huis hebben, het verwijt kregen van racisme.

De beide Democraten, Justin Jones en Justin Pearson, hadden meegedaan aan een demonstratie tegen wapengeweld. Aanleiding was een schietpartij eind maart op een school in Nashville, waarbij drie leerlingen van 9 jaar en drie medewerkers omkwamen.

Het protest waar Jones en Pearson aan meededen, was in en rond het Huis van Afgevaardigden en er werden megafoons bij gebruikt. Volgens de Republikeinen was dat tegen de regels. Ze besloten de twee zwarte afgevaardigden daarom weg te stemmen. Dat leverde hen van Democraten het verwijt van racisme op omdat een derde Democraat die betrokken was bij het protest, de witte Gloria Johnson, wel haar zetel behield.

'Je kunt ons niet monddood maken'

Afgelopen dinsdag werd Jones al door zijn kiesdistrict aangewezen om als interim-afgevaardigde wederom plaats te nemen in het Huis van Afgevaardigden van Tennessee. Datzelfde is nu gebeurd met Pearson.

"De boodschap voor iedereen in Nashville die ons heeft weggestemd: je krijgt ons niet weg, je kunt gerechtigheid niet opzijschuiven. Je kunt ons niet monddood maken."

Zowel Pearson als Jones wil meedoen aan de volgende verkiezingen om definitief hun zetel weer in te kunnen nemen.

Bekijk hier hoe eerder Jones' terugkeer in het Huis van Afgevaardigden verliep: