COA: Ter Apel nu al bijna vol, maar asielzoekers hoeven niet buiten te slapen

Het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel is weer bijna vol. In het centrum is plek voor 2000 mensen, maar er verblijven vandaag al rond de 1900 asielzoekers, zo bevestigt een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers aan Nieuwsuur.

Beelden van honderden asielzoekers die buiten het aanmeldcentrum in Ter Apel moesten slapen domineerden afgelopen zomer het nieuws. Ruim een half jaar later lijkt het centrum opnieuw de maximumcapaciteit te bereiken, veel eerder dan verwacht.

Volgens het COA betekent dat niet dat mensen snel weer buiten zullen moeten slapen. Morgen gaat namelijk een tijdelijke opvanglocatie in Breda open.

Mensen die zich in Ter Apel moeten melden, maar daar niet kunnen slapen, worden dan met shuttlebussen naar Breda gebracht - ruim 200 kilometer verderop - waar ze kunnen overnachten. Daarna worden ze weer naar Ter Apel gebracht om zich alsnog aan te kunnen melden. In Breda is plaats voor maximaal 500 mensen.

Verantwoordelijk staatssecretaris Eric van der Burg probeert al enige tijd extra aanmeldcentra te openen om Ter apel te ontlasten, maar dat is vooralsnog niet gelukt. Eén zo'n locatie was gevonden in Alkmaar, maar dat gaat niet meer door nadat het college erover viel.