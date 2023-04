Witte Huis noemt ‘zombie drug’ ernstige bedreiging voor de volksgezondheid

Het Witte Huis waarschuwt voor een nieuwe drug, die een "verwoestende impact op de samenleving heeft." Het gaat om xylazine, een verdovingsmiddel voor vee, waar steeds meer Amerikanen verslaafd aan raken. Het middel, dat ook bekendstaat als de zombie drug of tranq (afkorting van 'tranquillizer'), is nóg verslavender dan andere middelen, en bovendien dodelijker: het aantal overdoses in de VS is sinds het begin van de coronapandemie verviervoudigd. Langere high én goedkoper Omdat de high die je van xylazine krijgt langer is dan van veel andere drugs, wordt het vaak versneden met andere veelgebruikte middelen. Meestal is dat fentanyl, een pijnstiller die honderd keer sterker is dan morfine. Tussen augustus 2021 en augustus 2022 overleden in de VS meer dan 70.000 mensen door een overdosis van die drug. Dat is vier keer zoveel als voor de coronapandemie. Reden voor Anne Milgram, hoofd van de Amerikaanse drugsautoriteit DEA, om te zeggen dat "xylazine de dodelijkste drugscrisis die ons land ooit heeft gezien nog fataler maakt". In de wijk Kensington in Philadelphia zie je de verslaafden overal. Kijk zelf waar de 'zombie drug' toe leidt:

Het gaat om een mix van fentanyl en het zeer verslavende verdovingsmiddel Xylazine, ook wel een zombie-drug genoemd. 70 procent van alle dodelijke overdoses in Philadelphia is door tranq. - NOS

De eerste vermeldingen van xylazine als drug kwamen uit Puerto Rico, waar meer dan twintig jaar geleden werd begonnen met het versnijden van het middel met andere drugs. Dat gebeurde niet alleen vanwege de langere high, maar ook omdat het goedkoper is. Een enkele spuit fentanyl kost gewoonlijk zo'n 10 dollar. Gemengd met xylazine is dat nog maar 5 dollar. Het maakt de drug bijzonder lucratief voor drugskartels. Herhaald xylazine-gebruik kan leiden tot open wonden op willekeurige plekken, vaak de ledematen. Als ze niet worden behandeld, worden die wonden steeds dieper, totdat amputatie noodzakelijk wordt. Een hulpverlener in Kensington, de wijk in Philadelphia waar het middel 'groot' werd, wordt er moedeloos van. "Ik heb mensen hun armen en benen zien verliezen." 'Ground zero' van de drugscrisis Tegen een xylazine-overdosis is weinig te doen. Het medicijn naloxon, een neusspray die veel symptomen van drugsoverdoses stopt, werkt niet bij xylazine, vertelt verpleger Jason Bienert. "We zien dat mensen uit wanhoop heel veel naloxon toedienen. Maar eigenlijk moeten ze mond-op-mondbeademing geven. De verslaafden stikken omdat ze door de drug niet meer diep kunnen ademhalen." Bienert werkt voor Voices of Hope, een stichting die werkt met drugsverslaafden. Hij ziet ook dat het aantal xylazine-verslaafden explosief toeneemt: "De drugstoevoer hier in de omgeving komt allemaal uit Philadelphia, dat echt het ground zero van de crisis is geworden. De 400 fentanyl-monsters die ik heb laten onderzoeken, testten allemaal positief op xylazine."

Drugsafval op straat in Kensington in Philadelphia, de 'ground zero' van de drugscrisis - Redux / The New York Times Syndication