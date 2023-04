Waterpolosters op dreef bij toptoernooi; ook Griekenland wordt verslagen

De Nederlandse waterpolosters hebben ook hun tweede duel in het toernooi om de wereldbeker gewonnen. Oranje gaf in Rotterdam Griekenland geen schijn van kans: 14-10 (3-0, 4-1, 5-4 ,2-5).

Indien Hongarije later Australië verslaat, is Oranje zeker van het finaletoernooi.

Acht sterkste landen

De achtste sterkste landen ter wereld strijden om de wereldbeker. Het toernooi, dat in 1999 voor het laatst in Nederland werd georganiseerd, is ook een onderdeel van de voorbereiding op de WK in juli.

Oranje-bondscoach Evangelos Doudesis zag zijn ploeg maar liefst acht keer scoren met een speler meer in het water. Griekenland, afgelopen jaar tweede bij de EK en derde bij de WK, werd overklast en trof pas bij een 7-0 achterstand voor het eerst doel.

In het slotkwart was Oranje niet bij de les, maar de zege zat al lang in de tas. Lieke Rogge was topscorer met vijf treffers, Simone van de Kraats scoorde vier keer.