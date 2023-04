Grote zorgen om gezondheid oppositieleider Navalny, 'het is een extreme hel'

Collega's van de Russische oppositieleider Aleksej Navalny maken zich opnieuw grote zorgen om zijn gezondheid. Dat zegt zijn woordvoerder, Kira Yarmysh, tegen Nieuwsuur. Navalny zou 8 kilo zijn afgevallen na 15 dagen in een isoleercel te hebben gezeten en ernstige maagklachten hebben.

Op Twitter omschrijft de Kremlin-criticus de omstandigheden in de gevangenis waar hij een straf van 12 jaar uitzit als een "extreme hel". Vrijdag werd hij na 15 dagen, het maximale aantal aaneengesloten dagen dat een gevangene in isolatie mag zitten, uit de isoleercel gehaald. Drie dagen later, afgelopen maandag dus, werd hij daar terug in geplaatst.

Yarmysh vertelt dat in de nacht van vrijdag op zaterdag een ambulance is gebeld voor Navalny vanwege ernstige pijn in zijn maag. Volgens de woordvoerder nam de gevangenisarts de klachten niet serieus. "Aleksej weet dus niet wat hij mankeert en hij wordt niet behandeld."

Yarmysh noemt de situatie zeer zorgelijk en zegt dat het elke dag bergafwaarts gaat met Navalny's gezondheid. Volgens haar kan niet worden uitgesloten dat de oppositieleider langzaam wordt vergiftigd in de gevangenis. "Niet om hem direct te vermoorden, maar om hem gestaag ziek te maken."

Dag en nacht fel licht

Het is de dertiende keer dat Navalny in de isoleercel is geplaatst in de strafkolonie op ongeveer 100 kilometer ten oosten van Moskou. Dit gebeurde een dag nadat zijn collega's een onderzoek naar buiten hadden gebracht over corruptie rondom de voedselprijzen in het strafkamp.

In de isoleercel brandt dag en nacht een fel licht, overdag wordt zijn bed tegen de muur geplaatst waardoor hij alleen op de grond kan zitten en hij mag niets kopen uit de gevangeniswinkel. Dat laatste is zorgelijk, zegt woordvoerder Yarmysh, omdat het "onmogelijk is voor gevangenen om op alleen gevangenisvoedsel te overleven".

Navalny's advocaten zijn de enigen die hem mogen bezoeken, maar volgens Yarmysh worden er in de gevangenis geregeld smoesjes verzonnen waardoor zij de gevangenis niet kunnen betreden. "Maar er zijn bijna dagelijks zittingen voor de zaak van Aleksej, dus op die momenten ziet hij zijn advocaten via een videoscherm."