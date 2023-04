Komende jaren grote toename aantal asielzoekers verwacht

Bronnen rond de betrokken ministeries bevestigen deze cijfers uit de Meerjaren Productie Prognose (MPP). De MMP is een periodiek overzicht van ambtelijke prognoses voor de organisaties in de migratieketen, het ministerie van Buitenlandse Zaken en de rechtspraak.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft over een paar jaar mogelijk honderdduizend bedden in de opvang nodig. Bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) veroorzaakt de toename een achterstand van tienduizenden asieldossiers extra.

Politiek verslaggever Jorn Jonker:

"De cijfers liggen al langer op het ministerie van Justitie en Veiligheid, maar niemand wilde het er formeel over hebben. Het onderwerp stond eerst op de agenda van de ministerraad van afgelopen donderdag, maar is daar toch maar weer van afgehaald.

Zonder bijbehorend plan als reactie op deze alarmerende cijfers, die tot een hoop onrust kunnen leiden, wilde het kabinet er niet aan beginnen ze naar buiten te brengen. Dat is ook veelzeggend over de staat van het kabinet en de coalitie waar al veel spanning is sinds de verkiezingen. Dit onderwerp ligt al helemaal gevoelig en ze konden het er even niet bij hebben.

Deze cijfers zullen ervoor zorgen dat coalitiepartijen VVD en CDA nog harder zullen zeggen dat er iets moet gebeuren aan de instroom van asielzoekers. Dat ligt bij de andere coalitiepartijen CU en D66 buitengewoon lastig. Kortom: nóg een politiek probleem van een gigantische omvang."