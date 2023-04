Ouders van 'containerbaby' Amsterdam verdacht van moord op eerder kind

Twee jonge ouders uit Amsterdam, wiens baby in 2021 werd gevonden in een afvalcontainer, worden verdacht van moord op een ander kind. Het Openbaar Ministerie bevestigt dat na berichtgeving door Het Parool.

Nadere details over de aan het licht gekomen moordzaak ontbreken; het onderzoek loopt nog.

In 2021 werd een baby in een vuilcontainer in Amsterdam-Zuidoost aangetroffen. De twee ouders worden in deze zaak al verdacht poging tot moord. Nu komt daar dus nog een verdenking van moord op een andere baby bij. Het tweetal was ten tijde van beide incidenten minderjarig.

'Verkeerde beslissing'

De vondst van het pasgeboren kind twee jaar geleden leidde landelijk tot een golf van verontwaardiging. De ouders waren destijds allebei 17 jaar oud. De advocaat van de vader verklaarde toen dat de ouders dachten dat hun kindje al was overleden. "In die paniek, angst en stress is toen een verkeerde beslissing genomen", zei de advocaat bij tv-programma Op1.

Buurtbewoners hadden gehuil gehoord vanuit de container in de straat Meernhof. De baby, die gewikkeld was in een Jumbo-boodschappentas, werd bevrijd door agenten en brandweerlieden. Het kindje werd onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht. Het is onduidelijk hoe het nu gaat met het kind.

Het Parool schrijft dat de twee advocaten van de ouders niet willen reageren op de nieuwe beschuldiging van moord. Hun strafzaak staat volgens het OM voor medio september gepland.