BBB trekt motie over afschot wolven in Gelderland na spoeddebat in

De wolf wordt in de provincie Gelderland voorlopig niet afgeschoten. De BBB heeft vandaag een motie hierover ingetrokken tijdens een door deze partij aangevraagd spoeddebat. De fractie is het met andere partijen eens dat de technische en juridische aspecten van de kwestie zo ingewikkeld zijn dat daar eerst meer uitleg over moet komen.

Het spoeddebat was ook meteen de eerste vergadering van Provinciale Staten in Gelderland na de verkiezingen van 15 maart. De BBB werd in Gelderland met afstand de grootste partij.

De partij wil dat Gedeputeerde Staten een ontheffing verlenen, zodat wolven die overlast veroorzaken kunnen worden afgeschoten. De wolf is beschermd en mag daarom niet worden verjaagd of afgeschoten. Er zijn uitzonderingen, maar dan moeten eerst alle andere opties zijn uitgeput.

BBB vindt dat wolf kan worden afgeschoten

Volgens BBB-fractievoorzitter Rik Loeters komt de leefbaarheid in het gedrang door de wolf. "Mensen in wolvengebieden zijn bang voor een aanval van een wolf. Ze durven hun kinderen niet meer door het bos naar school te laten fietsen", zei hij volgens Omroep Gelderland.

PVV, JA21, Forum voor Democratie en SGP ondersteunden de motie, maar die partijen hebben samen geen meerderheid. Het CDA en de VVD willen ook 'actief beheren', maar stellen dat dit volgens de wet nu niet kan. "De VVD kan de motie alleen steunen als die ook uitvoerbaar is", zei VVD-Statenlid Inge Klein Gunnewiek.

'Haastige spoed is zelden goed'

Andere partijen vonden deze motie niet geschikt voor een spoeddebat. "Met dit spoeddebat en de motie gaat het wel wat snel", zei PvdA-Statenlid Jan Daenen. "We missen kaders en zijn ook enigszins behoedzaam voor de juridische houdbaarheid van deze motie."

De ChristenUnie vroeg zich af of de haast bij het debat echt nodig is. "Haastige spoed is zelden goed", aldus Statenlid Freek Rebel.

'Alles sneuvelt bij de rechtbank'

Demissionair gedeputeerde Peter Drenth zegt dat de provincie al heel veel doet en ook meer wil doen, maar het niet kan. "Alle stapjes die wij hebben genomen, sneuvelen bij de rechtbank. Wij zijn stevig aan het lobbyen om de bescherming van de wolf omlaag te krijgen. Ik wil het allemaal heel graag, maar daar heb ik wel de minister voor nodig."

De meeste partijen willen iets doen tegen de wolf, maar ze willen ook meer uitleg en debat over de technische en juridische aspecten. De BBB ging daarmee akkoord en besloot de motie nog niet in stemming te brengen. Om meer helderheid te krijgen over hoe de regels precies gelezen moeten worden, laat de politiek binnenkort experts aan het woord.