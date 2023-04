Radio-omroep VS stopt met Twitter vanwege ‘misleidend label’, BBC is kritisch

Het is voor zover bekend het eerste grote nieuwsmedium dat besluit zich terug te trekken van Twitter. "We geloven dat dit label is bedoeld om onze journalistieke onafhankelijk in twijfel te trekken en onze geloofwaardigheid te ondermijnen", schrijft de nieuwsorganisatie . "Als we blijven twitteren, zou elk bericht een misleidend label krijgen."

Ook de BBC is aangemerkt als "gefinancierd door de overheid". De Britse publieke omroep tekende hier twee dagen geleden protest tegen aan. "De BBC is onafhankelijk en is dat altijd geweest. We worden gefinancierd door het Britse publiek door middel van licentiegeld", zei de organisatie in een verklaring.

De BBC heeft contact gehad met eigenaar Elon Musk. Die vroeg aan de organisatie of het label "gefinancierd door de overheid" accuraat is. Hij suggereerde daarnaast informatie toe te voegen over de herkomst van de inkomsten van de BBC. Later voegde hij er per mail aan toe dat Twitter "maximale transparantie en nauwkeurigheid" als doel heeft en dat "mediaorganisaties zelfbewust zouden moeten zijn en niet valselijk moeten claimen dat er geen vooroordeel is". In de ogen van Musk is de BBC wel een van de minst bevooroordeelde media.

Musk heeft beloofd het label van de BBC aan te passen naar "publiekelijk gefinancierd". Of hij dat ook van plan is te doen voor NPR en of dat nog iets voor de nieuwsorganisatie zou uitmaken, is onduidelijk.