Stroef spelend AZ heeft Karlsson terug tegen Anderlecht: 'Hebben hem gemist'

"Dat is in het verleden wel vaker geroepen", pareert Jansen. "We zouden ideale schoonzonen hebben. Wij doen ons werk. Wij doen dat met passie en met overgave. Er zitten momenten tussen dat je meer verdient dan je krijgt. Soms zit het ook tegen. Op dit moment loopt het stroever in de competitie, maar niet meer dan dat."

AZ lijkt in die wedstrijden een speler te missen die de ploeg over het dode punt heen helpt. Een speler met gif. Hebben de Alkmaarders een te lieve spelersgroep?

AZ is bezig aan een goed seizoen, zowel Europees als in de eredivisie. Maar in de competitie wist de ploeg drie wedstrijden op rij niet te winnen. Tegen FC Twente (2-1) en Sparta (0-1) werd verloren en tegen sc Heerenveen kwam AZ niet verder dan 1-1.

"We focussen ons op de dingen waar we goed in zijn. En uiteraard benoemen we wel waar het wat stroever loopt."

AZ gaat donderdag in de kwartfinales van de Conference League op bezoek bij een stroef spelend Anderlecht. De Belgische ploeg staat negende in de competitie, maar ook bij de Alkmaarders zit er zand in de motor de laatste weken. Trainer Pascal Jansen maakt zich daar echter niet druk om.

Ryan: "Het is jammer dat we tegengoals krijgen. Ik zeg altijd: met een clean sheet heb je op zijn minst een punt. Maar voorin creëren we genoeg kansen, we hebben vaak de paal geraakt. Dus ik maak me geen zorgen. We hebben het hele seizoen ons al goed geweerd tegen een beetje tegenstand."

Terugkeer Karlsson

Positief puntje is de terugkeer van Jesper Karlsson. De smaakmaker was er in de verloren wedstrijd tegen Sparta afgelopen weekend niet bij vanwege een blessure.

Jansen: "We hebben hem afgelopen weekend gemist, maar gezondheid van spelers gaat altijd voor. Nu is hij weer mee en de laatste dagen op de training zijn goed gegaan."

Ook spits Vangelis Pavlidis stond tegen Sparta niet in de basis, maar lijkt weer fit genoeg om te starten. "Zoals het er nu uitziet, kunnen ze allebei in elk geval spelen."