Duits wietplan bekend: Nederland 'als voorbeeld hoe het niet moet’

Blowen mag, maar er komen geen coffeeshops. De Duitse regering maakte vandaag in een persconferentie haar plannen bekend voor de legalisering van cannabis.

Die zal in twee stappen gaan. Op korte termijn mogen Duitsers thuis, of in speciaal op te richten verenigingen, in kleine hoeveelheden voor eigen consumptie wiet telen en kopen. Later dit jaar kunnen er ook proefprojecten starten voor commerciële wietteelt.

De regering wil door legalisering de zwarte markt tegengaan, waar geen controle is op de veiligheid van de producten en op de kopers. "De consumptie van cannabis is een maatschappelijke realiteit", aldus de minister van Voeding en Landbouw, Cem Özdemir (De Groenen). "Daar moeten we onze ogen niet voor sluiten."

Het cannabisbeleid van de afgelopen decennia, met aangescherpte straffen, noemt hij mislukt. "Het doel om mensen van cannabis af te houden is nooit bereikt."

Niet zoals Nederland

Een ding is duidelijk: een Nederlandse aanpak komt er in Duitsland niet. "We hebben het Nederlandse model eerder als voorbeeld genomen voor hoe het niet zou moeten", aldus minister van Volksgezondheid Karl Lauterbach (SPD) tegen de NOS.

"Ik ken de Nederlandse cannabispolitiek heel goed", vertelt Lauterbach. "Ik heb in Aachen gestudeerd, ben dicht bij de grens opgegroeid. Veel vrienden van me met wie ik op school zat, zijn arts aan de grens."

Hij weet hoe het Nederlandse gedoogbeleid heeft uitgepakt. Zoiets als een coffeeshop, waar verkopers er belang bij hebben mensen zoveel mogelijk te verkopen, ziet hij niet zitten.

Bovendien wil hij stevigere controle op de sterkte en zuiverheid van wiet en hasj dan in Nederland. "We willen verontreinigingen, bijmenging van andere stoffen, toxische doseringen, zeg maar de poging om meer afhankelijkheid te creëren, door de legale teelt binnen niet-commerciële verenigingen voorkomen."

'Combinatie van nadelen'

De minister wijst erop dat in Nederland verkoop en consumptie legaal zijn, maar productie en toelevering via de zwarte markt gaan. "Een combinatie van nadelen", aldus Lauterbach.

Wietteelt en blowen zullen in Duitsland aan veel regels gebonden zijn. Voor de Cannabis Clubs, zoals de toekomstige verenigingen worden genoemd, geldt een maximum van 500 leden. Zij moeten minimaal 18 jaar oud zijn en de verkoop van cannabis mag geen winst opleveren.

De leden mogen maximaal 25 gram cannabis per dag mee naar huis nemen, en niet meer dan 50 gram per maand. Daarnaast mogen de wiet en hasj niet te sterk zijn (grenswaarden zijn in de maak), en zeker niet vervuild met potentieel gevaarlijke andere stoffen. Voor de thuisteelt komt er een maximum van drie vrouwelijke bloeiende planten.

In de praktijk zullen de leden van de Cannabis Clubs er een dagtaak aan hebben om aan alle regels te voldoen. Ze moeten teelt, oogst en uitgifte precies vastleggen en ervoor zorgen dat de stoffen in de planten binnen alle grenswaarden blijven.

Ze zijn zelf verantwoordelijk voor de beveiliging, die moet voorkomen dat hun planten in verkeerde handen vallen. De wiet of hasj mogen alleen in pure vorm in een neutrale verpakking met bijsluiter worden uitgedeeld. Met steekproeven zullen autoriteiten controleren of alles in orde is.

Het wetsvoorstel voor deze eerste stap eind moet deze maand klaarliggen.

Commerciële teelt

Voor het tweede deel van het plan, de proef met commerciële teelt, komt er na de zomer een wetsvoorstel. De bedoeling is dat een beperkt aantal bedrijven in een proefperiode van vijf jaar wiet mag telen en tegen winst verkopen in hun eigen regio.

Wetenschappers en overheid zullen die proef begeleiden, hoe precies is nog niet duidelijk. Met behulp van de resultaten wil Duitsland een model ontwikkelen voor de legalisering van commerciële wietteelt in heel de Europese Unie.

Het is niet voor het eerst dat de regering met een plan komt voor de legalisering van wiet in Duitsland. Dat doel was al vastgelegd in het regeerakkoord in 2021. Maar het plan dat ze daar vervolgens voor opstelde, bleek na overleg in Brussel waarschijnlijk niet te voldoen aan Europese regels. Daarom is in het nieuwe plan met name de legalisering van commerciële wietteelt ingeperkt.