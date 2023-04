Godon verrast en wint Brabantse Pijl, waarin grote namen ontbreken

Nadat een vroege vlucht met vier man was ingelopen op 50 kilometer van de aankomst, wisten zes renners een gaatje te slaan. Bij het ingaan van de laatste van drie lokale ronden van 22 kilometer hadden de zes een marge van een minuutje.

Op de venijnige kasseiklimmetjes bleken Healy (EF) en Godon de sterksten vooraan en het peloton kwam geen meter dichterbij. De Ier nam in de laatste twee kilometer niet meer over. Het baatte Helay echter niet, want Godon was gewoonweg te sterk.

Vollering net niet

Bij de vrouwen reed Demi Vollering, winnares van vorig jaar, een sterke koers. Ze ging als eerste de sprint aan in een kopgroep van zes, maar werd voorbijgestoken door de Italiaanse Silvia Persico.

Het peloton doet aankomende zondag Limburg aan, wanneer de Amstel Gold Race voor zowel vrouwen als mannen op het programma staat. De enige wielerklassieker die Nederland rijk is.